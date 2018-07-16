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Malatya'da trafik kazası: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 18:01 | Son Güncelleme

Doğanşehir ilçesinde devrilen sondaj kamyonunun Suriye uyruklu sürücüsü ile kardeşi yaşamını yitirdi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Suriye uyruklu Benge Alo yönetimindeki plakası öğrenilemeyen sondaj kamyonu, Malatya-Adıyaman karayolu Erkenek Tüneli girişinde devrildi.

Kazada, sürücü ile yanında bulunan kardeşi Çektor Alo yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldıran yaralılar kurtarılamadı.

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Malatya trafik kazası

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