Malatya'da trafik kazası: 2 ölü

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Suriye uyruklu Benge Alo yönetimindeki plakası öğrenilemeyen sondaj kamyonu, Malatya-Adıyaman karayolu Erkenek Tüneli girişinde devrildi.
Kazada, sürücü ile yanında bulunan kardeşi Çektor Alo yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldıran yaralılar kurtarılamadı.
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