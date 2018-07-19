Malatya'da trafik kazası: 2'si çocuk 5 yaralı

Malatya'nın Darende ilçesinde, lastiği patlayan otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Arif Ataç Bülbül (40) idaresindeki 34 HC 8084 plakalı otomobilin lastiği, Darende-Kayseri Karayolu'nun 2'nci kilometresinde patladı.

Bu nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve bariyerlere çarptı.

Kazada, sürücü Bülbül ile Esra Aynur Bülbül (31), Aslı Bülbül (38), Muhammed Sertaç Akaray (13) ve Elif Reyhan Akaray (9) yaralandı.

Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Darende Devlet Hastanesine kaldırıldı.

