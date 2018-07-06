Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Aktarla Mahallesi Candar mevkisinde Aşkın Güler yönetimindeki 34 BEJ 136 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki toprak yığınına çarptı.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Erdem Kaya ve Doğukan Yaman yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, durumu ağır olan sürücü Güler için helikopter ambulans talep etti. Sürücü Güler, helikopter ambulans, diğer yaralılar ise karayolu ile Malatya Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.
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