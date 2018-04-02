Malatya'da trafik kazası: 4 yaralı

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 44 BP 829 plakalı otomobil, çevre yolundaki Özsan alt geçidinin çıkışında Murat Kılınç idaresindeki 44 AAC 704 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle 44 AAC 704 plakalı otomobil refüje savruldu, sürücü Kılınç ile araçlarda bulunan Fatma Kılınç ile Nermin Tan ve İbrahim Yıldırım yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Esad rejimi Türk vakfını vurdu!
17 yaşındaki kadın kocasıyla birlikte tutuklandı
Bakan müjdeyi verdi: Salı günü hayata geçiyor
Afrin ve Karabük'ten kahreden haber: 3 şehit, 13 yaralı
Erdoğan kamuflajı giydi! Ünlülerle bir araya geldi
Tatil cennetinde korkunç ölüm!
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik
Afrin'de teröristlere ait villalar bulundu!
Casus WhatsApp uygulaması Chatwatch artık yasak!
51 yıldır donmuş halde bekliyor!
MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak
Ruhları şeytan tarafından ele geçirilmiş insanlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum