Malatya'da trafik kazası: 4 yaralı

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 44 BP 829 plakalı otomobil, çevre yolundaki Özsan alt geçidinin çıkışında Murat Kılınç idaresindeki 44 AAC 704 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 44 AAC 704 plakalı otomobil refüje savruldu, sürücü Kılınç ile araçlarda bulunan Fatma Kılınç ile Nermin Tan ve İbrahim Yıldırım yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.