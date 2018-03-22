Malatya'da trafik kazası: 5 yaralı

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Miraç Serkut idaresindeki 44 HG 181 plakalı otomobil, Malatya-Elazığ karayolunun Çöşnük Kavşağı mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.
Kazada sürücü Serkut ile otomobilde bulunan Erdal Serkurt, Ömer Yalçın, Tayyip Cengiz ve Yunus Çökük yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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