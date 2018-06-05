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Malatya'da traktör devrildi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 21:53 | Son Güncelleme

Malatya'da traktör devrildi: 1 ölü

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Süleyman Şahin'in (68) park etmeye çalıştığı 44 HC 924 plakalı traktör kontrolden çıkarak duvardan aşağı devrildi. Traktörün altında kalan Şahin hayatını kaybetti

Vatandaşlar tarafından traktörün altından çıkarılan Şahin'in cesedi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
hekimhan ilçesi Malatya traktörün devrilmesi

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