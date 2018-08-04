Malatya'da traktörün altında kalan çocuk öldü

Malatya'nın Darende ilçesinde traktörün altında kalan 4 yaşındaki çocuk öldü.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Sakarya Mahallesi'nde ikamet eden Ecrin Taşdemir (4), kayısı bahçelerinin önünde babasına ait traktörde arkadaşlarıyla oyun oynarken yere düştü.
Freni boşalan traktörün altında kalan çocuk, yakınları tarafından tekerleğin altından çıkarıldı.
112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırılan Taşdemir, yolda hayatını kaybetti.
Yaşamını yitiren küçük kız, işlemlerin ardından Günerli Mahallesi'ndeki aile kabristanında toprağa verildi.