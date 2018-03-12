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Malatya'da uçağa biletsiz binen iki kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 00:28 | Son Güncelleme

MALATYA Havalimanı'ndan İstanbul'a gelecek olan uçağa biletsiz binen iki kişi gözaltına alındı.  Anadolujet'in saat 21.50'de Malatya Havalimanı'ndan - İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidecek olan TC-SBS kuyruk tescilli, TK-7319 sefer sayılı uçağı yolcu alımını bitirdikten sonra uçak içi sayımına geçildi.

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,(DHA)-MALATYA Havalimanı'ndan İstanbul'a gelecek olan uçağa biletsiz binen iki kişi gözaltına alındı.
Anadolujet'in saat 21.50'de Malatya Havalimanı'ndan - İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidecek olan TC-SBS kuyruk tescilli, TK-7319 sefer sayılı uçağı yolcu alımını bitirdikten sonra uçak içi sayımına geçildi. Bu işlem sırasında kabin memurları uçakta iki yolcunun biletsiz olarak bindiği fark etti. Ardından uçağa polis çağrıldı. Yolcular ve valizler uçaktan indirilerek tekrar güvenlik kontrolünden geçirildi. Bu nedenle uçak iki saat 30 dakika gecikmeli olarak kalktı. Gözaltına alınan iki kişi polis merkezine götürüldü.

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