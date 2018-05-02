HABER

Malatya'da "Üniversite Buluşmaları" konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 19:22 | Son Güncelleme

Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörü Öztürk: - "Türkiye'nin saygınlığı ve itibarını artırmak üzere yapacağımız tüm faaliyetler, kamu diplomasisi içerisine giriyor"

Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörü Ali Osman Öztürk, "Türkiye'nin saygınlığı ve itibarını artırmak üzere yapacağımız tüm faaliyetler kamu diplomasisi içerisine giriyor." dedi.

Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü tarafından İnönü Üniversitesi Naim Akman Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Üniversite Buluşmaları" etkinliğinde konuşan Öztürk, bu programları çok önemsediklerini söyledi.

Kamu diplomasisinin çok önemli olduğunu belirten Öztürk, iletişimden uluslararası ilişkilere, sosyolojiden tarihe kadar her alanın kamu diplomasisiyle alakalı olduğunu, bu nedenle farklı tanımların ortaya çıktığını ifade etti.

Öztürk, kamu diplomasisi konusunun henüz çok iyi anlaşılmadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin saygınlığı ve itibarını artırmak üzere yapacağımız tüm faaliyetler kamu diplomasisi alanına giriyor. Saygınlık ve itibar denilince elle tutulur bir şey değil. Bir araba modeli değil. 'Bir araba, motor yapalım, yeni model çıkaralım' değil. Saygınlık ve ve itibar hepimiz, her insanoğlu için ayrı, soyut ama çok değerli bir kavram ve olgudur. Bunu sadece kamu sektörüne yüklemek yeterli değil. Esas kamu diplomasisi, saygınlık ve itibar dediğimiz şey özel sektörün de sivil toplumun da aktif olarak içinde olduğu yapılar. Biz kendimizi, saygınlık ve itibarımızı katlamak ve daha da fazla görünmek istiyorsak bunun kamuya bırakılmayacak kadar ciddi bir iş olduğunu söyleyebilirim. Kamu sektörü mutlaka her şeyin içinde olmalı ama bizim gerçekten bazı hususlarda elimizi taşın altına koymamız gerekiyor."

Kamu diplomasisinin geliştirilmesi konusunda yapılacaklar hakkında Öztürk, şunları anlattı:

"Kamu diplomasisinde başarılı olduğunu düşündüğümüz ülkelerin tavırlarına, tarzlarına, kamu diplomasisi yapma amaçlarına ve sonuçlarına bakacak olursak, kendi menfaatleri ve çıkarları adına her yolun mübah olduğunu düşünerek yalan, çarpıtmalar, terör, çatışmalar üzerine kendi ülkelerini daha iyi pozisyona taşımaya çalışan bir bakış açısıyla bunlar kamu diplomasisini yapıyor ve başarılılarsa, biz bu kamu diplomasisi perspektifinde başarısızız. Neden derseniz, 'dünya 5'ten büyüktür' dediğimizde bunu rastgele söylenmiş bir söz kabul etmiyoruz. 'Dünya 5'ten büyüktür' demenin özelliği şudur; eğer kimyasal silahın niteliği, atılan kimyasal neyse o acı tabloda, eğer birisi elini kaldırmazsa öyle bir şey yaşanmamış kabul ediliyor. Elimizde kucağımızda görünen o şeylerin hepsi o kadar acı o kadar dokunaklı şeyler ki onlara dokunmuyor. Onların elleri daha önemli. 'Dünya 5'ten büyüktür sözü' öyle boş bir söz değil."

Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğünün 2010'da kurulduğunu aktaran Öztürk, koordinatörlüğün 24 Haziran sonrası yeni bir yapıya kavuşacağını sözlerine ekledi.

SETA Dış Politika Direktörü Prof. Dr. Muhittin Ataman da "Türkiye'nin Dış Politikası" başlıklı sunum yaptı.

YSK Başkanı Güven'den kritik açıklama!YSK Başkanı Güven'den kritik açıklama!
Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu olduKomutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu
Partilerde ittifak endişesi yaşanıyorPartilerde ittifak endişesi yaşanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ali Osman Öztürk Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörü Malatya

En Çok Okunan Haberler

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Fatih Terim'den Fenerbahçe bombası

Fatih Terim'den Fenerbahçe bombası

'Mezarlıkta ağlayan kız' Çorum'u karıştırdı! Polis peşine düştü

'Mezarlıkta ağlayan kız' Çorum'u karıştırdı! Polis peşine düştü

'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'

'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'

AK Partili Elitaş'tan Abdüllatif Şener yorumu: Çıldırtır

AK Partili Elitaş'tan Abdüllatif Şener yorumu: Çıldırtır

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

İlginizi Çekebilir

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

Osmaniye'de Hasta yakınları hastane basıp polis dövdü

Osmaniye'de Hasta yakınları hastane basıp polis dövdü

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

ABD'den flaş Suriye açıklaması: Operasyon başlattık!

ABD'den flaş Suriye açıklaması: Operasyon başlattık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Büyük rezalet! Google haritalarında tepki çeken isim

Büyük rezalet! Google haritalarında tepki çeken isim

Edirne'de iş makinesiyle Yunanistan sınırına yanlışlıkla geçen işçi gözaltına alındı!

Edirne'de iş makinesiyle Yunanistan sınırına yanlışlıkla geçen işçi gözaltına alındı!

Bodrum'da fuhuş operasyonu! Yakalanan kadınların meslekleri şaşırttı!

Bodrum'da fuhuş operasyonu! Yakalanan kadınların meslekleri şaşırttı!

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.