Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörü Ali Osman Öztürk, "Türkiye'nin saygınlığı ve itibarını artırmak üzere yapacağımız tüm faaliyetler kamu diplomasisi içerisine giriyor." dedi.

Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü tarafından İnönü Üniversitesi Naim Akman Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Üniversite Buluşmaları" etkinliğinde konuşan Öztürk, bu programları çok önemsediklerini söyledi.

Kamu diplomasisinin çok önemli olduğunu belirten Öztürk, iletişimden uluslararası ilişkilere, sosyolojiden tarihe kadar her alanın kamu diplomasisiyle alakalı olduğunu, bu nedenle farklı tanımların ortaya çıktığını ifade etti.

Öztürk, kamu diplomasisi konusunun henüz çok iyi anlaşılmadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin saygınlığı ve itibarını artırmak üzere yapacağımız tüm faaliyetler kamu diplomasisi alanına giriyor. Saygınlık ve itibar denilince elle tutulur bir şey değil. Bir araba modeli değil. 'Bir araba, motor yapalım, yeni model çıkaralım' değil. Saygınlık ve ve itibar hepimiz, her insanoğlu için ayrı, soyut ama çok değerli bir kavram ve olgudur. Bunu sadece kamu sektörüne yüklemek yeterli değil. Esas kamu diplomasisi, saygınlık ve itibar dediğimiz şey özel sektörün de sivil toplumun da aktif olarak içinde olduğu yapılar. Biz kendimizi, saygınlık ve itibarımızı katlamak ve daha da fazla görünmek istiyorsak bunun kamuya bırakılmayacak kadar ciddi bir iş olduğunu söyleyebilirim. Kamu sektörü mutlaka her şeyin içinde olmalı ama bizim gerçekten bazı hususlarda elimizi taşın altına koymamız gerekiyor."