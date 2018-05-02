Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörü Ali Osman Öztürk, "Türkiye'nin saygınlığı ve itibarını artırmak üzere yapacağımız tüm faaliyetler kamu diplomasisi içerisine giriyor." dedi.
Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü tarafından İnönü Üniversitesi Naim Akman Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Üniversite Buluşmaları" etkinliğinde konuşan Öztürk, bu programları çok önemsediklerini söyledi.
Kamu diplomasisinin çok önemli olduğunu belirten Öztürk, iletişimden uluslararası ilişkilere, sosyolojiden tarihe kadar her alanın kamu diplomasisiyle alakalı olduğunu, bu nedenle farklı tanımların ortaya çıktığını ifade etti.
Öztürk, kamu diplomasisi konusunun henüz çok iyi anlaşılmadığını dile getirerek, şöyle devam etti:
"Türkiye'nin saygınlığı ve itibarını artırmak üzere yapacağımız tüm faaliyetler kamu diplomasisi alanına giriyor. Saygınlık ve itibar denilince elle tutulur bir şey değil. Bir araba modeli değil. 'Bir araba, motor yapalım, yeni model çıkaralım' değil. Saygınlık ve ve itibar hepimiz, her insanoğlu için ayrı, soyut ama çok değerli bir kavram ve olgudur. Bunu sadece kamu sektörüne yüklemek yeterli değil. Esas kamu diplomasisi, saygınlık ve itibar dediğimiz şey özel sektörün de sivil toplumun da aktif olarak içinde olduğu yapılar. Biz kendimizi, saygınlık ve itibarımızı katlamak ve daha da fazla görünmek istiyorsak bunun kamuya bırakılmayacak kadar ciddi bir iş olduğunu söyleyebilirim. Kamu sektörü mutlaka her şeyin içinde olmalı ama bizim gerçekten bazı hususlarda elimizi taşın altına koymamız gerekiyor."
Kamu diplomasisinin geliştirilmesi konusunda yapılacaklar hakkında Öztürk, şunları anlattı:
"Kamu diplomasisinde başarılı olduğunu düşündüğümüz ülkelerin tavırlarına, tarzlarına, kamu diplomasisi yapma amaçlarına ve sonuçlarına bakacak olursak, kendi menfaatleri ve çıkarları adına her yolun mübah olduğunu düşünerek yalan, çarpıtmalar, terör, çatışmalar üzerine kendi ülkelerini daha iyi pozisyona taşımaya çalışan bir bakış açısıyla bunlar kamu diplomasisini yapıyor ve başarılılarsa, biz bu kamu diplomasisi perspektifinde başarısızız. Neden derseniz, 'dünya 5'ten büyüktür' dediğimizde bunu rastgele söylenmiş bir söz kabul etmiyoruz. 'Dünya 5'ten büyüktür' demenin özelliği şudur; eğer kimyasal silahın niteliği, atılan kimyasal neyse o acı tabloda, eğer birisi elini kaldırmazsa öyle bir şey yaşanmamış kabul ediliyor. Elimizde kucağımızda görünen o şeylerin hepsi o kadar acı o kadar dokunaklı şeyler ki onlara dokunmuyor. Onların elleri daha önemli. 'Dünya 5'ten büyüktür sözü' öyle boş bir söz değil."
Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğünün 2010'da kurulduğunu aktaran Öztürk, koordinatörlüğün 24 Haziran sonrası yeni bir yapıya kavuşacağını sözlerine ekledi.
SETA Dış Politika Direktörü Prof. Dr. Muhittin Ataman da "Türkiye'nin Dış Politikası" başlıklı sunum yaptı.
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