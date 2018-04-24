Malatya'da uyuşturucu operasyonları

Malatya'da uyuşturucu satıcıları ile kullanıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cezmi Kartay Caddesi'ndeki bir iş hanına "şok uygulama" yaptı. Operasyonda satışa hazır 69 paket halinde toplam 345 gram esrar, 3 gram metanfetamin ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kent giriş noktalarında gerçekleştirilen yol uygulamasında ise şüphe üzerinde durdurulan bir otobüsteki yolcu T.Y'nin üzeri arandı. Aramada, 224 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Çalışmalarda gözaltına alınan 6 şüphelinin 4'ü "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. 2 kişi ise haklarında "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.