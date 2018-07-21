Malatya'da uyuşturucu operasyonu

Malatya'da bir yolcu otobüsünde, 58 kilo 500 gram toz esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent giriş ve çıkışlarındaki uygulama noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak kontrol edildi.
Durdurulan bir yolcu otobüsünün incelenmesi sırasında, bagaj kısmına emanet olarak verilen koli içerisinde 58 kilo 500 gram toz esrar bulundu.
Ekipler, uyuşturucuyu İstanbul'a göndermek üzere araca verenlerle alıcıyı belirlemek üzere yaptıkları çalışma sonucu 3 zanlının kimliğini belirledi.
Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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