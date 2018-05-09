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Malatya'da yeni üniversite heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 16:21 | Son Güncelleme

Battalgazi Belediye Başkanı Gürkan: "Bu Malatya için bir avantajdır. Malatyamıza ikinci üniversite hayırlı olsun" - Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sadıkoğlu: - "Kurulacak yeni eğitim alanıyla şehrimize 30 bin insan daha gelecektir. Bu hem esnaflarımıza hem iş adamlarımıza çok olumlu yansıyacaktır"

TBMM Genel Kurulunda, İnönü Üniversitesinin bölümlerini yeni üniversitelere bağlayan tasarının ilgili maddelerini kapsayan ilk bölümünün kabul edilmesi Malatya'da sevinçle karşılandı.

Battalgazi İlçe Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kenttin ilim destanlarının yazıldığı merkez ve eğitim yuvası olduğunu belirtti.

Göreve ilk geldikleri 2004 yılında Tacan Kışlası'nın meslek yüksek okullarına dönüştürülmesini ve Su Ürünleri ile Ziraat Fakültesinin açılması noktasında belediye olarak lokomotif görevi üstlendiklerini anlatan Gürkan, şunları söyledi:

"Malatya’da ikinci bir üniversite kurulmasını ilk kez biz dile getirdik. Bugün Turgut Özal Üniversitesinin Malatya'da ikinci bir üniversite olarak kurulacak olması bizi son derece sevindirmiştir. Yeni kurulacak üniversiteler içerisinde alt yapı ve alan olarak, bina olarak hazır olan yer Su Ürünleri ve Ziraat Fakültelerinin yanı sıra İnönü Üniversitesi Battalgazi Meslek Yüksek Okulu alanıdır. Bu Malatya için bir avantajdır. Malatyamıza ikinci üniversite hayırlı olsun."

- Üniversite esnaf ve işadamları tarafından olumlu karşılandı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da kente ikinci üniversite kazandırılmasından dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Yeni kurulacak üniversitenin ilim ve bilimin yanı sıra ekonomiye de ciddi katkılar sunacağına değinen Sadıkoğlu, şunları belirtti:

"Kurulacak olan Turgut Özal Üniversitemiz kentte ayrı bir canlılık katacaktır. Yeni bir üniversite demek şehrin sınıf atlamasıdır. Kurulacak yeni eğitim alanıyla şehrimize 30 bin insan daha gelecektir. Bu hem esnaflarımıza hem işadamlarımıza çok olumlu yansıyacaktır. Şehrimizin ekonomisine olumlu yansıyacak üniversitemizin hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kente ikinci bir üniversite açılmasının isabetli bir karar olduğunu, ekonomik ve sosyal yapıya katkı sağlayacağını anlattı.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin de kurulacak yeni üniversitenin adının Turgut Özal olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kentte esnaf ve sanatkar camiası olarak ikinci bir üniversitenin kurulması gerekliliğini yıllardan beri gündeme getirmeye çalıştıklarını aktaran Keskin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan’ın vermiş olduğu destekle Malatyamız Turgut Özal Üniversitesi ile ikinci üniversitesine kavuşmuş oldu. Malatya ikinci üniversite ile hem bölgesinde bir bilim merkezi olacak hem de bunun ekonomik yansımaları Malatya’ya, esnaf ve sanatkar camiasına da olumlu olarak yansıyacaktır." değerlendirmesinde bulundu

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Malatya Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan turgut özal

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