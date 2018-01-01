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Malatya'da yeni yılın ilk bebeği 'Sefa'

GÜNCEL HABERLERİ | 01.01.2018 01:18 | Son Güncelleme 1 saat önce

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA'da 2018'in ilk bebeği, saat 00.05'de dünyaya geldi. Aile, erkek bebeğe 'Sefa' ismini verdi.

Doğum için Malatya Devlet Hastanesi Beydağı Kampüsü Kadın Doğum ve Çocuk Polikliniği'ne kaldırılan Hülya Yiğit (39), saat 00.05'de erkek bir bebek dünyaya getirdi. Sağlıklı olduğu belirtilen, 3 kilogram ağırlığındaki bebeğe 'Sefa' ismi verildi. 4'üncü bebeğini kucağına almanın sevincini yaşayan Hülya Yiğit, 2018 yılının ilk bebeği olması nedeniyle mutlu olduğunu söyledi. Hülya Yiğit, 2018 yılının kendilerine uğurlu geldiğini ifade ederek, "Çocuğum sağlıklı doğdu çok şükür. Bizde yılın ilk bebeği oldu. Önemli olan sağlıklı olması bizim için. 2018 yılında barış istiyoruz, son zamanlarda ortalığın sakinleşmesini istiyoruz. Barış olsun dünyada herkeste, her tarafta çocuklar sefalet çekmesin. Hepsi huzurlu, mutlu, sağlıklı büyüsünler istiyorum" diye konuştu.

Baba İrfan Yiğit (39) ise yeni yıla mutlu bir şekilde girdiklerini ifade ederek, "Güzel bir duygu, Allah herkese nasip etsin. Bizim için önemli olan sağlıklı olması. İnşallah vatan ve millet için hayırlı bir evlat olur. Temennimiz bu yönde. 2018 yılı da tüm dünyada huzur, barış, mutluluk, sağlık, savaşların son bulmasını istiyorum" dedi.

Kadın Doğum Uzmanı Doktor Barış Çıplak da aileyi tebrik ederek, "Yeni yılın ilk bebeğinin doğmasının mutluluğu içindeyiz. 2018 yılında sağlık, barış, mutluluk temenni ediyoruz herkese öncelikle ailemize, yeni bebeğimize ve bütün dünyaya. Bebeğimiz 3 kilogram civarında doğdu. Bir sıkıntı olmadı" diye konuştu.

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