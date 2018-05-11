Malatya'da yıldırım düştü: 1 ölü 1 yaralı

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Erecek Mahallesi kırsalında hayvan otlatmaya çıkan Halil Öztürk (19) ile kardeşi Dayip Öztürk'ün (17) bulunduğu alana yıldırım düştü.
Yıldırımın isabet ettiği Halil Öztürk, bulunduğu yerde hayatını kaybetti. Yaralanan Dayip Öztürk ise telefonla 112 Acil Servis ekiplerini arayarak, yardım istedi.
Olay yerine giden sağlık ekipleri, Öztürk'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırdı.
Halil Öztürk'ün cesedi ise otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morguna gönderildi.
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