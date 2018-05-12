Malatya'da yıldırım isabet eden kardeşler öldü

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu 2 kardeş yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Erecek Mahallesi kırsalında hayvan otlatmaya çıkan Halil (19) ve Dayip Öztürk (17) kardeşlerin bulunduğu alana yıldırım isabet etti.
Olayda yıldırım isabet eden Halil Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Dayip Öztürk ise telefonla 112 acil servis ekiplerini arayarak yardım istedi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan Öztürk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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