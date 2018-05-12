HABER

Malatya'da yıldırım isabet eden kardeşler öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 20:27 | Son Güncelleme

Hayvan otlatmaya çıkan 2 kardeş, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu 2 kardeş yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Erecek Mahallesi kırsalında hayvan otlatmaya çıkan Halil (19) ve Dayip Öztürk (17) kardeşlerin bulunduğu alana yıldırım isabet etti.

Olayda yıldırım isabet eden Halil Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Dayip Öztürk ise telefonla 112 acil servis ekiplerini arayarak yardım istedi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan Öztürk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kılıçdaroğlu: Muharrem İnce bir ezberi daha bozduKılıçdaroğlu: Muharrem İnce bir ezberi daha bozdu
MHP'li başkan CHP'ye geçti!MHP'li başkan CHP'ye geçti!
Beyoğlu'nda kan donduran görüntü!Beyoğlu'nda kan donduran görüntü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Malatya yazıhan Yıldırım

En Çok Okunan Haberler

Doğu Perinçek: Cumhurbaşkanı seçilirsem HDP'nin kapatılması için başvuracağım!

Doğu Perinçek: Cumhurbaşkanı seçilirsem HDP'nin kapatılması için başvuracağım!

Başbakan Yıldırım'dan, Bahçeli'nin genel af önerisine cevap

Başbakan Yıldırım'dan, Bahçeli'nin genel af önerisine cevap

Yavuz Bingöl: Onlardan daha çok demokratız

Yavuz Bingöl: Onlardan daha çok demokratız

Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'a kanser teşhisi konuldu

Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'a kanser teşhisi konuldu

ANAR Genel Müdürü, 24 Haziran seçimleri için son anket sonucunu açıkladı

ANAR Genel Müdürü, 24 Haziran seçimleri için son anket sonucunu açıkladı

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Irak'ın Kerkük kentinde bir patlama daha! Seçimler sonrası tansiyon düşmüyor!

Irak'ın Kerkük kentinde bir patlama daha! Seçimler sonrası tansiyon düşmüyor!

Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert uyarı: Geniş kapsamlı askeri operasyonlara hazırız

Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert uyarı: Geniş kapsamlı askeri operasyonlara hazırız

Ankara'da 5 milyon TL'lik vurgun yapan iş adamı görünümlü organize çete çökertildi

Ankara'da 5 milyon TL'lik vurgun yapan iş adamı görünümlü organize çete çökertildi

Bakan Özhaseki: İmar barışından gelen para, deprem için belediyelere kredi olacak

Bakan Özhaseki: İmar barışından gelen para, deprem için belediyelere kredi olacak

CNN Türk’te deprem: Ana haber spikeri Duygu Demirdağ istifa etti

CNN Türk’te deprem: Ana haber spikeri Duygu Demirdağ istifa etti

Kuzey Kore'den flaş karar! Nükleer deneme alanlarını kapatıyor!

Kuzey Kore'den flaş karar! Nükleer deneme alanlarını kapatıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.