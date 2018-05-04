Malatya'da yıldırım isabet eden kişi öldü

Malatya'nın Darende ilçesinde yağmuru cep telefonuyla görüntülemek isterken yıldırım isabet eden kişi yaşamını yitirdi.

Yavuzlar Mahallesi'nde Hamit İnce (39), yanına çocukları Cennet (14), Seval (12) ve Sefa İnce'yi (10) alarak traktörle kayısı bahçesine çalışmaya giderken yağmur yağmaya başladı. İnce ve çocukları yağmurdan korunmak için yol kenarında bulunan bir bahçedeki kulübeye sığındı. Bu sırada yağmuru cep telefonuyla görüntülemek için dışarı çıkan İnce'nin üzerine yıldırım düştü. Bunun üzerine çocuklar durumu yakınlarına haber verdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, İnce'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

