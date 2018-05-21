Malatya'da yıldırımın isabet ettiği çoban öldü

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde hayvanlarını otlatan çoban, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Hamidiye Mahallesi'nde hayvan otlatmaya çıkan Mehmet Aslan'ın (47) bulunduğu alana yıldırım düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede Aslan'ın öldüğü belirlendi.

Çobanın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morguna gönderildi.

