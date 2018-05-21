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Malatya'da yıldırımın isabet ettiği çoban öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 23:43 | Son Güncelleme

Malatya'da yıldırımın isabet ettiği çoban öldü

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde hayvanlarını otlatan çoban, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Hamidiye Mahallesi'nde hayvan otlatmaya çıkan Mehmet Aslan'ın (47) bulunduğu alana yıldırım düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede Aslan'ın öldüğü belirlendi.

Çobanın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morguna gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
çoban Malatya yıldırım düşmesi

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