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Malatya'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 12:10 | Son Güncelleme

Malatya'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Malatya'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Malatya'dan Kayseri istikametine doğru seyreden Ömer Faruk Tutal idaresindeki 23 BM 947 plakalı otomobil devrilerek karşı şeride geçti.

Bu sırada otomobilden fırlayan Emre Yılmaz, karşı şeritteki Hacı Ahmet Apaydın'ın kullandığı 44 DA 626 plakalı otomobilin altında kaldı. Aydın Altan yönetimindeki 34 JY 722 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarptı.

Yılmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Biri sürücü 4 yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Malatya trafik kazası Zincirleme

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