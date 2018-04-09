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Malatya'daki darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 10:00 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Huduti'nin de bulunduğu 24'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davanın onuncu duruşması başladı

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de bulunduğu 24'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davanın onuncu duruşmasına başlandı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde 2. Ordu ile 7. Ana Jet Üs komutanlıklarındaki olaylarla ilgili haklarında Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açılan, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de bulunduğu, general, subay, astsubay ve erlerden oluşan 76 sanığın yargılandığı davanın duruşması öncesinde Yakınca Spor Salonu çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Cezaevi nakil araçlarıyla spor salonuna kelepçeli getirilen tutuklu 10 sanık, jandarma ekiplerince içeri alınırken, diğer tutukluların ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılacakları öğrenildi.

- Güvenlik önlemleri

Spor salonunun girişinde kontrol noktası oluşturup çevrede güvenlik önlemi alan polis ve özel harekat ekipleri, avukatların yanı sıra tutuksuz sanıklar ve yakınları ile müştekileri ve izleyicileri X-ray cihazından geçirerek, üst araması yaptıktan sonra içeri aldı.

Dönemin 2. Ordu Komutanı Huduti'nin SEGBİS aracılığıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden katıldığı duruşmada sanıkların esas hakkındaki savunmalarını yapması da bekleniyor.

Duruşmayı çok sayıda vatandaş da takip ediyor.

- İddianameden

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 165 sayfalık iddianamede Huduti "bir numaralı sanık" olarak yer alıyor.

İddianamede, sanıkların, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'yi görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, "FETÖ üyesi olmak" suçundan da 15'er yıl hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

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adem huduti darbe girişimi FETÖ Malatya

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