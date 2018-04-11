Malatya'daki darbe girişimi davası

Darbeye teşebbüs iddialarını kabul etmeyen Akın "15 Temmuz akşamı alay komutanı vekiliydim. Sanık tuğgeneral Zeki Karataş ve alay komutanı T.P'nin emirlerine uydum. Malatya'ya 4 gün önce geldim. Verilen 'Kolluk Kuvvetlerinin Toplumsal Olaylarda Desteklenmesi' (KOKTOD) emri tatbikat mı, gerçek mi, uygulama mı değil mi bilmem mümkün değildir." savunmasını yaptı.

Akın, savunmasında, iddianamede kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek, Güney Kore'de görev yaptığı dönem yüklediği "Kakao Talk" programının dünyada 300 milyon kişinin kullandığını iddia etti.

Dönemin 2. Ordu Komutanlığı Karargah Destek Grubu Emniyet ve Muhafız Bölüğü Uçak Savar Takım Komutanı Piyade üsteğmen Hüseyin Çakıcı ise hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

Darbe girişimine iştirak etmediğini savunan Çakıcı, darbe girişimi sırasında kışlada nöbetçi olduğunu, emrinde 6 uçaksavar silahı bulduğunu ancak 15 Temmuz gecesi bu silahlardan bir tanesinin bile kulanılmadığını iddia etti.

Dönemin 2. Ordu komutanı Adem Huduti'nin koruma astsubayı Fatih Gürcan ise darbe girişimine yönelik hiçbir katkısı veya desteğinin olmadığını savundu.

Darbe girişimini televizyondan öğrendiğini daha sonra Huduti'nin koruma subayı sanık Sedat Kaya'nın aramasıyla komutanın konutuna geçtiğini belirten Gürcan, Huduti'nin can güvenliğini korumak için silahla nöbet tuttuğunu kaydetti.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Gürcan, kendisine verilen emirlerin dışına çıkmadığını iddia etti.

Gürcan, eski Malatya valisi Mustafa Toprak ve ordu komutanı Adem Huduti'yi görüştürmediği iddialarının asılsız olduğunu iddia ederek, "Makam odasında 5 cep telefonu 2 harici telefon vardır. İrtibat kurulmaması gibi bir durum olamaz. Vali ile Huduti'yi sadece ben 1-2 kez görüştürdüm. Görüştürmeme gibi bir durum söz konusu olamaz. 15 Temmuz gecesi telefon aksaklığı yaşanmaması için telefonlara cep vererek, ordu komutanının irtibatını sağladım. Benim görev tanımımda 'ordu komutanını korumak' diye yazar, olağanüstü durumda görev tanımım değişmez." şeklinde savunma yaptı.

Tutuksuz yargılanan sanık astsubay üstçavuş İ.O.Ş'nin esas hakkındaki savunmasının ardından mahkeme heyeti, duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verdi.