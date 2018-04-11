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Malatya'daki darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 21:46 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Huduti'nin de bulunduğu 24'ü tutuklu 76 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esas hakkındaki savunmaları sürüyor

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin, dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de aralarında yer aldığı 24'ü tutuklu 76 sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesince, Yakınca Spor Salonu'nda görülen davanın, onuncu duruşmasının üçüncü oturumunda tutuklu sanıklardan dönemin İstihkam Alay Komutan Vekili yarbay İsmail Akın, 2. Ordu Komutanlığı Karargah Destek Grubu Emniyet ve Muhafız Bölüğü Uçak Savar Takım Komutanı piyade üsteğmen Hüseyin Çakıcı, tutuksuz yargılanan Huduti'nin koruma astsubayı Fatih Gürcan, tutuksuz yargılanan sanık astsubay üstçavuş İ.O.Ş, esas hakkındaki savunmalarını yaptı.

Akın, savunmasında, iddianamede kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek, Güney Kore'de görev yaptığı dönem yüklediği "Kakao Talk" programının dünyada 300 milyon kişinin kullandığını iddia etti.

Darbeye teşebbüs iddialarını kabul etmeyen Akın "15 Temmuz akşamı alay komutanı vekiliydim. Sanık tuğgeneral Zeki Karataş ve alay komutanı T.P'nin emirlerine uydum. Malatya'ya 4 gün önce geldim. Verilen 'Kolluk Kuvvetlerinin Toplumsal Olaylarda Desteklenmesi' (KOKTOD) emri tatbikat mı, gerçek mi, uygulama mı değil mi bilmem mümkün değildir." savunmasını yaptı.

Dönemin 2. Ordu Komutanlığı Karargah Destek Grubu Emniyet ve Muhafız Bölüğü Uçak Savar Takım Komutanı Piyade üsteğmen Hüseyin Çakıcı ise hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

Darbe girişimine iştirak etmediğini savunan Çakıcı, darbe girişimi sırasında kışlada nöbetçi olduğunu, emrinde 6 uçaksavar silahı bulduğunu ancak 15 Temmuz gecesi bu silahlardan bir tanesinin bile kulanılmadığını iddia etti.

Dönemin 2. Ordu komutanı Adem Huduti'nin koruma astsubayı Fatih Gürcan ise darbe girişimine yönelik hiçbir katkısı veya desteğinin olmadığını savundu.

Darbe girişimini televizyondan öğrendiğini daha sonra Huduti'nin koruma subayı sanık Sedat Kaya'nın aramasıyla komutanın konutuna geçtiğini belirten Gürcan, Huduti'nin can güvenliğini korumak için silahla nöbet tuttuğunu kaydetti.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Gürcan, kendisine verilen emirlerin dışına çıkmadığını iddia etti.

Gürcan, eski Malatya valisi Mustafa Toprak ve ordu komutanı Adem Huduti'yi görüştürmediği iddialarının asılsız olduğunu iddia ederek, "Makam odasında 5 cep telefonu 2 harici telefon vardır. İrtibat kurulmaması gibi bir durum olamaz. Vali ile Huduti'yi sadece ben 1-2 kez görüştürdüm. Görüştürmeme gibi bir durum söz konusu olamaz. 15 Temmuz gecesi telefon aksaklığı yaşanmaması için telefonlara cep vererek, ordu komutanının irtibatını sağladım. Benim görev tanımımda 'ordu komutanını korumak' diye yazar, olağanüstü durumda görev tanımım değişmez." şeklinde savunma yaptı.

Tutuksuz yargılanan sanık astsubay üstçavuş İ.O.Ş'nin esas hakkındaki savunmasının ardından mahkeme heyeti, duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verdi.

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