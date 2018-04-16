HABER

Malatya'daki darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 19:48 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Huduti'nin de bulunduğu 24'ü tutuklu 76 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esas hakkındaki savunmaları sürüyor

MLAATYA (AA) - FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de bulunduğu 24'ü tutuklu 76 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esas hakkındaki savunmaları devam ediyor.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince Yakınca Spor Salonu'nda görülen davanın onuncu duruşmasının altıncı oturumunun öğleden sonraki bölümünde savunmasını sürdüren Huduti, darbe girişimin ardından kışlaya gelen güvenlik güçlerine darbecileri kelepçeli olarak teslim ettiğini savundu.

Darbe girişiminde vazifelerini gerçekleştirmeyenlerin kendisini suçladığını öne süren Huduti, "Darbeyi anladığım andan itibaren sonuna kadar aynı tavrı sürdürdüm. Önce darbeden, sonra devletten yana olduğum iddiaları çirkindir. Nasıl darbeciysem yanımda silahım bile yoktu. 2. Ordu Karargahı, sınırlı personele rağmen darbeye ve darbecilere karşı aktif bir şekilde direnerek, menfur olayların gelişmesini engellemiştir." şeklinde savunma yaptı.

Dava dosyasına giren ve harddiskinde, örgüt üyelerinin kendi aralarında mesajlaşmak için kullandığı "Kakao Talk" uygulamasına ait kalıntılar bulunduğu iddiasını anımsatan Huduti, savunmasını şöyle tamamladı:

"Adını ilk defa duyduğum bu uygulamaları duruşmadan 1-2 gün önce gazetelerde gördüm. Bu raporlar ile kaç masumun canı yanmıştır. Bu bilginin basına sızdırılma biçimi de ayrı bir sorundur. Mahkeme öncesi yer alması mahkemeyi ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir."

- Diğer sanıklar

Tutuklu sanıklardan dönemin 2. Ordu Komutanlığı İcra Subayı Kurmay tutuklu sanık eski binbaşı Eyüp Kök ise savunmasında darbe gecesi gelen mesajları silmediğini ve bu yöndeki iddiaların asılsız olduğunu savundu.

Tutuklu sanık eski albay Bahadır Erdemli ile darbe girişiminde HTS kayıtlarına yanısyan telefon görüşmesinin sadece hava karacılıkla ilgili bilgi almak için olduğunu iddia eden Kök, bu görüşmelerin çok kısa olduğunu ve gece saatlerinden sonra tekrarlanmadığını söyledi.

Tutuksuz sanık piyade binbaşı B.K. ile uçak bakım subayı üsteğmen R.S. ise darbe girişiminde yaşadıklarını anlattı. Haklarındaki iddiaları reddeden B.K. ve R.S, beraatlerini istedi.

Sanık avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verdi.

Mahkemeden Demirtaş'a son şansMahkemeden Demirtaş'a son şans
Ankara'da deprem! İhraç edildilerAnkara'da deprem! İhraç edildiler
Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda kişi gözaltındaKripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda kişi gözaltında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
duruşma esas hakkındaki savunma FETÖ mahkeme Malatya Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi Yakınca Spor Salonu

En Çok Okunan Haberler

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Avrupa Birliği'nden skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi

Avrupa Birliği'nden skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Selahattin Demirtaş'a son kez süre verildi

Selahattin Demirtaş'a son kez süre verildi

İlginizi Çekebilir

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!

Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Engelli genç Bursa'yı birbirine kattı! Bir gün içerisinde yaptıkları şoke etti!

Engelli genç Bursa'yı birbirine kattı! Bir gün içerisinde yaptıkları şoke etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

World Cities Congress İstanbul’18 yarın başlıyor

World Cities Congress İstanbul’18 yarın başlıyor

İstanbul'da kaza tutanağı tutmaya giden polise köpek saldırdı!

İstanbul'da kaza tutanağı tutmaya giden polise köpek saldırdı!

Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Son Depremler)

Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Son Depremler)

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım açıklaması!

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.