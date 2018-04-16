Malatya'daki darbe girişimi davası

Dava dosyasına giren ve harddiskinde, örgüt üyelerinin kendi aralarında mesajlaşmak için kullandığı "Kakao Talk" uygulamasına ait kalıntılar bulunduğu iddiasını anımsatan Huduti, savunmasını şöyle tamamladı:

Darbe girişiminde vazifelerini gerçekleştirmeyenlerin kendisini suçladığını öne süren Huduti, "Darbeyi anladığım andan itibaren sonuna kadar aynı tavrı sürdürdüm. Önce darbeden, sonra devletten yana olduğum iddiaları çirkindir. Nasıl darbeciysem yanımda silahım bile yoktu. 2. Ordu Karargahı, sınırlı personele rağmen darbeye ve darbecilere karşı aktif bir şekilde direnerek, menfur olayların gelişmesini engellemiştir." şeklinde savunma yaptı.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince Yakınca Spor Salonu'nda görülen davanın onuncu duruşmasının altıncı oturumunun öğleden sonraki bölümünde savunmasını sürdüren Huduti, darbe girişimin ardından kışlaya gelen güvenlik güçlerine darbecileri kelepçeli olarak teslim ettiğini savundu.

MLAATYA (AA) - FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de bulunduğu 24'ü tutuklu 76 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esas hakkındaki savunmaları devam ediyor.

"Adını ilk defa duyduğum bu uygulamaları duruşmadan 1-2 gün önce gazetelerde gördüm. Bu raporlar ile kaç masumun canı yanmıştır. Bu bilginin basına sızdırılma biçimi de ayrı bir sorundur. Mahkeme öncesi yer alması mahkemeyi ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir."

- Diğer sanıklar

Tutuklu sanıklardan dönemin 2. Ordu Komutanlığı İcra Subayı Kurmay tutuklu sanık eski binbaşı Eyüp Kök ise savunmasında darbe gecesi gelen mesajları silmediğini ve bu yöndeki iddiaların asılsız olduğunu savundu.

Tutuklu sanık eski albay Bahadır Erdemli ile darbe girişiminde HTS kayıtlarına yanısyan telefon görüşmesinin sadece hava karacılıkla ilgili bilgi almak için olduğunu iddia eden Kök, bu görüşmelerin çok kısa olduğunu ve gece saatlerinden sonra tekrarlanmadığını söyledi.

Tutuksuz sanık piyade binbaşı B.K. ile uçak bakım subayı üsteğmen R.S. ise darbe girişiminde yaşadıklarını anlattı. Haklarındaki iddiaları reddeden B.K. ve R.S, beraatlerini istedi.

Sanık avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verdi.