Malatya'daki darbe girişimi davası

Filoya çağırılması nedeniyle suçlandığını aktaran Öztürk, "Kargo uçaklarının ve iş makinelerinin pistleri kapatması nedeniyle geri döndüğüm iddiası yanlıştır. Pistin açık olduğuna dair en önemli delil uçak ile kule arasındaki telsiz konuşmalarıdır. BHHM'den gelen emir sonrası piste çıkılmamıştır. Piste çıkış için ısrar söz konusu değildir. Pistin açık olduğu apaçık ortadadır." şeklinde savunma yaptı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de bulunduğu 24'ü tutuklu 76 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esas hakkındaki savunmaları devam ediyor.

Tutuklu sanıklardan eski pilot üsteğmen Mahmut Burak Kılıç ise Çivilibal'ın BHHM tarafından kendilerine 4 uçağın mühimmatsız olarak hazırlanması emrinin geldiğini söylediğini belirtti.

Emir üzerine mühimmatların uçaklardan indirilmesini beklediklerini ve uçak başı yaptıklarını anlatan Kılıç, her şeyin olağan akışına uygun olduğunu çünkü tek başına uçağı çalıştıramayacağını ileri sürdü.

- "Silsileyi bozmadan hareket ettik"

Pistte 4. uçak olarak ruleye çıktığını kaydeden Kılıç, şöyle savunma yaptı:

"Lider uçağı takiple sorumluydum. Emir ya da talimat verme yetkim yoktur. Pist başına gitmedik. Pist başında CASA uçakları vardı. Emri biz de sorguladık. Emir komuta zinciri içerisinde silsileyi bozmadan hareket ettik. Metin Çivilibal'ın emri teyit edip bizi yönlendirmesini bekledik. Filo komutanının görev iptal talimatı sonrası 4 uçak 3 dakika gibi kısa bir sürede geri dönmüştür. Hiçbir ısrar veya uygunsuz bir davranış olmamıştır."

- "Görevin havada söyleneceği söylendi"

Tutuklu sanıklardan eski pilot üsteğmen Muhammed Yusuf Tür ise filoda mühimmatsız görevler de yapıldığını belirterek, filoda zaman zaman bu tür görevler olduğunu öne sürdü.