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Malatya'daki darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 22:12 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Huduti'nin de bulunduğu 24'ü tutuklu 76 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esas hakkındaki savunmaları sürüyor - Sanık Öztürk: "Piste çıkış için ısrar söz konusu değildir. Pistin açık olduğu apaçık ortadadır" - Sanık Kılıç: "Filo komutanının görev iptal talimatı sonrası 4 uçak 3 dakika gibi kısa bir sürede geri dönmüştür" - Sanık Tür: "Görevin havada söyleneceği söylendi. Uçuşun maksadının ne olacağını bilmiyorduk ama bir kanunsuzluk yoktu"

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de bulunduğu 24'ü tutuklu 76 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esas hakkındaki savunmaları devam ediyor.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince Yakınca Spor Salonu'nda görülen davanın onuncu duruşmasının sekizinci oturumunda, tutuklu sanıklardan dönemin 2. Ordu Komutanlığı Müşterek Plan Grubu Başkanlığı Plan Koordinasyon Şube Müdürü binbaşı Tuncay Öztürk, savunmasında, uçakların Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'nin (BHHM) emriyle kalkışa hazırlandığını, uçuş iptal edince geri döndüğünü iddia etti.

Filoya çağırılması nedeniyle suçlandığını aktaran Öztürk, "Kargo uçaklarının ve iş makinelerinin pistleri kapatması nedeniyle geri döndüğüm iddiası yanlıştır. Pistin açık olduğuna dair en önemli delil uçak ile kule arasındaki telsiz konuşmalarıdır. BHHM'den gelen emir sonrası piste çıkılmamıştır. Piste çıkış için ısrar söz konusu değildir. Pistin açık olduğu apaçık ortadadır." şeklinde savunma yaptı.

Tutuklu sanıklardan eski pilot üsteğmen Mahmut Burak Kılıç ise Çivilibal'ın BHHM tarafından kendilerine 4 uçağın mühimmatsız olarak hazırlanması emrinin geldiğini söylediğini belirtti.

Emir üzerine mühimmatların uçaklardan indirilmesini beklediklerini ve uçak başı yaptıklarını anlatan Kılıç, her şeyin olağan akışına uygun olduğunu çünkü tek başına uçağı çalıştıramayacağını ileri sürdü.

- "Silsileyi bozmadan hareket ettik"

Pistte 4. uçak olarak ruleye çıktığını kaydeden Kılıç, şöyle savunma yaptı:

"Lider uçağı takiple sorumluydum. Emir ya da talimat verme yetkim yoktur. Pist başına gitmedik. Pist başında CASA uçakları vardı. Emri biz de sorguladık. Emir komuta zinciri içerisinde silsileyi bozmadan hareket ettik. Metin Çivilibal'ın emri teyit edip bizi yönlendirmesini bekledik. Filo komutanının görev iptal talimatı sonrası 4 uçak 3 dakika gibi kısa bir sürede geri dönmüştür. Hiçbir ısrar veya uygunsuz bir davranış olmamıştır."

- "Görevin havada söyleneceği söylendi"

Tutuklu sanıklardan eski pilot üsteğmen Muhammed Yusuf Tür ise filoda mühimmatsız görevler de yapıldığını belirterek, filoda zaman zaman bu tür görevler olduğunu öne sürdü.

Darbe girişiminde filo komutanının BHHM'den 4 uçaklık görev geldiğini söylediğini ileri süren Tür, "Görevin havada söyleneceği söylendi. Uçuşun maksadının ne olacağını bilmiyorduk ama bir kanunsuzluk yoktu. Hiçbir gelişmeden haberim yoktu, darbe bastırıldı mı, devam ediyor muydu bilgim yoktu. Bana verilen görev bir an önce uçağı havalandırmak. Ben PKK'nın bir yere saldırmış olabileceğini düşünüyordum. Yüksüz uçaklarda korkutma, caydırma olur. Darbeyi bastırma, önleme görevi olsaydı uçmasaydım ne olacaktı? Yine burada olacaktım. Nereye gideceğimi bilmiyordum, görev iptal olunca döndük." diye kendisini savundu.

Tutuklu sanıklardan eski pilot üsteğmen Eray Bakır da BHHM'nin darbe gecesi boyunca kuleyle temas kurduğunu ancak kendilerine ulaşılmadığını iddia etti.

Malatya'daki pistlerin açık ve kalkışa müsait durumda olduğunu öne süren Bakır, kulenin BHHM emrini kendilerine iletmesi üzerine geri döndüklerini ve emrin aksine hiçbir eylemde bulunmadığını savundu.

Sanık avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verdi.

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