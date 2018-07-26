Malatya'daki darbe girişimi davasında karara itiraz

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davada, aralarında eski 2. Ordu Komutanı orgeneral Adem Huduti ve eski 2. Ordu Kurmay Başkanı tümgeneral Avni Angun'un da bulunduğu subay, astsubay ve erlerden oluşan bazı sanıklara verilen cezaları az bulan savcı ile Cumhurbaşkanlığı, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine başvurarak karara itiraz etti.

Alınan bilgiye göre, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 4 Mayıs'ta karara bağlanan davanın gerekçeli kararının açıklanmasının ardından duruşma savcısı ile Cumhurbaşkanlığı adına duruşmalara katılan avukat Bayram Taşkın, aralarında Adem Huduti, Avni Angun ve pilotların da bulunduğu bazı sanıklarla ilgili karara itiraz etti.

Yargılama aşamasında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteyen savcı, istinaf dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"Sanığın atılı TCK 309/1 suçu maddi unsurların işlenmesinde garantör sıfatıyla ihmal eylemleri ile ortak hakimiyet gösterdiği, askeri nizama yönelik kanuni mevzuat ve bulunduğu makam itibarıyla önleme yükümlüğünün varlığına rağmen mütalaamızda belirtilen olaylar kapsamındaki etkin darbenin gerçekleşmesine yönelik ihmalleri nedeniyle başarısız darbe girişimi olayının doğrudan faili olduğu, mahkemenin gerekçesinde kabul gören ihmal ve garantör sıfatının kabulü ile sanığın mütalaamız doğrultusunda cezalandırılması gerekirken belirtilen şekilde yardım hükümleri uyarınca cezalandırılması yoluna gidilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu anlaşılmıştır.