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Malatya'daki FETÖ/PDY davaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 18:22 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan 3 sanık, 2 yıl bir ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davalarda yargılanan 3 sanığa 2 yıl bir ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuksuz yargılanan eski polis Abuzer Akgün ile hemşire Filiz Çılgasit katıldı.

Sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında tanık beyanları ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen sanık Akgün'e 6 yıl 3 ay, sanık Çılgasit'e ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun örgüte yardım kapsamında kaldığını belirterek, 3 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Heyet, hüküm kesinleşinceye kadar sanıklar hakkındaki adli kontrolün devamını kararlaştırdı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına ise tutuksuz yargılanan eski öğretmen Hüseyin Koyuncu ile avukatı katıldı.

Kapatılan Bank Asya'ya para yatırdığı öne sürülen sanık, aleyhindeki raporları kabul etmedi.

Duruşma savcısı, sanığın, Bank Asya hesap hareketliliği ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun örgüte yardım kapsamında kaldığını belirterek, sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

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Anahtar Kelimeler:
duruşma FETÖ Malatya

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