Malatya'daki FETÖ/PDY davaları

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davalarda yargılanan çeşitli meslek gruplarından 10 sanık, 1 yıl 10 ay 15 gün ila 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmalarına, haklarında ayrı ayrı dava açılan tutuksuz sanıklar Rıza Gültekin, Rukiye General ve Yunus Taştan ile avukatları katıldı.
Mahkeme heyeti, sanıklardan Taştan'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, Gültekin ve General'e ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Taştan'ın hükümle birlikte tutuklanması kararlaştırıldı.
2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda ise tutuklu yargılanan Ali Çetinkaya ve Mecit Güner ile tutuksuz yargılanan Ayla Çatal, Selçuk Altay, İlknur Bayır, Sevim Turan ve Emine Büşra Yıldırır hakim karşısına çıktı.
Sanıklardan Çetinkaya ve Güner'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10'ar yıl, Bayır'a 6 yıl 3 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanıklardan Çatal'ı "örgüte yardım etmek" suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün, Altay'ı 2 yıl 6 ay, Turan'ı ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.
Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanık Yıldırır'a ise 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verilerek, hükmün açıklanması geri bırakıldı.
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