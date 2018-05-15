HABER

Malatya'daki FETÖ/PDY davaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 20:13 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan çeşitli meslek gruplarından 10 sanığa, 1 yıl 10 ay ila 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davalarda yargılanan çeşitli meslek gruplarından 10 sanık, 1 yıl 10 ay 15 gün ila 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmalarına, haklarında ayrı ayrı dava açılan tutuksuz sanıklar Rıza Gültekin, Rukiye General ve Yunus Taştan ile avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Taştan'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, Gültekin ve General'e ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Taştan'ın hükümle birlikte tutuklanması kararlaştırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda ise tutuklu yargılanan Ali Çetinkaya ve Mecit Güner ile tutuksuz yargılanan Ayla Çatal, Selçuk Altay, İlknur Bayır, Sevim Turan ve Emine Büşra Yıldırır hakim karşısına çıktı.

Sanıklardan Çetinkaya ve Güner'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10'ar yıl, Bayır'a 6 yıl 3 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanıklardan Çatal'ı "örgüte yardım etmek" suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün, Altay'ı 2 yıl 6 ay, Turan'ı ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanık Yıldırır'a ise 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verilerek, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma FETÖ mahkeme Malatya Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi

En Çok Okunan Haberler

Diyarbakır'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Reuters yayımladı! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi sonucu

Reuters yayımladı! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi sonucu

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ülkesine dönmesi istendi

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ülkesine dönmesi istendi

Suudi Arabistan'dan İsrail hamlesi! Dünyaya böyle duyurdular

Suudi Arabistan'dan İsrail hamlesi! Dünyaya böyle duyurdular

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Emekliye 244 lira zam

Emekliye 244 lira zam

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e meydan okudu: Bizim de farklı karşılıklarımız olacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e meydan okudu: Bizim de farklı karşılıklarımız olacaktır

İsrail Türkiye başkonsolosunun ülkeyi terk etmesini istedi!

İsrail Türkiye başkonsolosunun ülkeyi terk etmesini istedi!

Antalya'da yataklarında yarı çıplak öldürülmüş bulunmuşlardı! Cinayetin ardında 'yenge' çıktı!

Antalya'da yataklarında yarı çıplak öldürülmüş bulunmuşlardı! Cinayetin ardında 'yenge' çıktı!

MHP lideri Devlet Bahçeli'den çok sert Kudüs tweetleri

MHP lideri Devlet Bahçeli'den çok sert Kudüs tweetleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya çok sert yanıt!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya çok sert yanıt!

ABD'den skandal açıklama! Kudüs'teki ölümlerden Filistin'i sorumlu tuttu!

ABD'den skandal açıklama! Kudüs'teki ölümlerden Filistin'i sorumlu tuttu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.