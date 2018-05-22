Malatya'daki FETÖ/PDY davaları

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davalarda yargılanan 10 sanık, 2 yıl 1 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmalarına, haklarında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan ve tutuklu yargılanan sanık Muhittin Turan, tutuksuz sanıklar Nihat Yavaş, Sevilay Şeker, Cemal Taşdemir ve Ferhat Çatal ile avukatları katıldı.
Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraat talebinde bulundu.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların terör örgütüne yardım ettiklerini, Bank Asya'ya para yatırdıkları ve bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıklarını, örgüte ait sendika ve dernek üyeliklerinin bulduğunu belirtti. Savcı, tanık beyanları ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak sanıkların cezalandırılmasını istedi.
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Turan'a 10 yıl, Taşdemir'e ise 6 yıl 3 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanıklardan Yavaş'a "örgüte yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay, Çatay'a 2 yıl 7 ay 7 gün, Şeker'i ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanıklardan Turan'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.
1. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda ise tutuklu yargılanan sanık Aydın Boybey ile tutuksuz yargılanan sanıklar Cevdet Alkaya, Volkan Kurt, Serdar Gök ve Musa Özkul hazır bulundu.
Sanıklardan Boybey'e "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, Alkaya ile Kurt'a ise 6 yıl 3 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanıklar Gök ve Özkul hakkında ise "örgüte yardım etmek" suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezasına hükmetti. Heyet, sanıklardan Boybey'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Kadıköy'de eşini öldüren zanlı hakkında karar çıktı! Sözleri şoke etti
15 yıldır su içemiyordu! Sırrı nihayet çözüldü!
24 Haziran seçimleri sonrasında bedelli askerlik çıkar mı? Cumhurbaşkanı adayları bedelli askerlik konusunda ne düşünüyor?
Rus turistler Türkiye'den vazgeçemiyor
İsveç'te hükümet kararı ile evlere 'savaş uyarısı' broşürleri dağıtılıyor
İstanbul'da Ümraniye Devlet Hastanesi önünde silahlı saldırı! Karı-koca kurtarılamadı...
Vladimir Putin'in Angela Merkel'e verdiği çiçek Alman basınını kızdırdı
Kuaförüyle basıldığı o anları anlattı!
Erdoğan: Prensiplerimize dikkat etmeyenleri listeye almadık
Muharrem İnce'den Erdoğan'a suikast iddiasına dikkat çeken yorum
Okuyucu Yorumları 0 yorum