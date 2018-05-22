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Malatya'daki FETÖ/PDY davaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 17:28 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan 10 sanığa, 2 yıl 1 ay ila 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davalarda yargılanan 10 sanık, 2 yıl 1 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmalarına, haklarında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan ve tutuklu yargılanan sanık Muhittin Turan, tutuksuz sanıklar Nihat Yavaş, Sevilay Şeker, Cemal Taşdemir ve Ferhat Çatal ile avukatları katıldı.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların terör örgütüne yardım ettiklerini, Bank Asya'ya para yatırdıkları ve bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıklarını, örgüte ait sendika ve dernek üyeliklerinin bulduğunu belirtti. Savcı, tanık beyanları ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak sanıkların cezalandırılmasını istedi.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Turan'a 10 yıl, Taşdemir'e ise 6 yıl 3 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanıklardan Yavaş'a "örgüte yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay, Çatay'a 2 yıl 7 ay 7 gün, Şeker'i ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanıklardan Turan'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda ise tutuklu yargılanan sanık Aydın Boybey ile tutuksuz yargılanan sanıklar Cevdet Alkaya, Volkan Kurt, Serdar Gök ve Musa Özkul hazır bulundu.

Sanıklardan Boybey'e "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, Alkaya ile Kurt'a ise 6 yıl 3 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanıklar Gök ve Özkul hakkında ise "örgüte yardım etmek" suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezasına hükmetti. Heyet, sanıklardan Boybey'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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