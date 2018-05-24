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Malatya'daki FETÖ/PDY davaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 17:12 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan 6 sanığa, 1 yıl 10 ay ila 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi

Malatya'da, FETÖ/PDY'ye ilişkin davalarda yargılanan 6 sanık, 1 yıl 10 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmalarına, haklarında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan ve tutuksuz yargılanan sanık Hafize Çirkin, Hamza Kılıç, Nurcihan Kaya ve Sema Özer ile avukatları katıldı.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Görevli savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların terör örgütüne yardım ettiklerini, Bank Asya'ya para yatırdıkları ve bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıklarını, örgüte ait sendika ve dernek üyeliklerinin bulduğunu belirtti. Savcı, tanık beyanları ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve programa 31 kez giriş yaptığı belirlenen sanık Çirkin'e "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, sanıklardan Kaya ve Özer'e ise "örgüte yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanık Kılıç'a ise 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verilerek, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda ise tutuklu yargılanan sanık Mehmet Karaca ve tutuksuz sanık Şükrü Kaya, hazır bulundu.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve programa defalarca giriş yaptığı tespit edilen sanıklardan Karaca'ya "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl, Kaya'ya ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Heyet, sanıklardan Karaca'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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