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Malatya'daki FETÖ/PDY davaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 20:55 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan 12 sanığa, 2 yıl 1 ay ila 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi

Malatya'da, FETÖ/PDY'ye ilişkin davalarda yargılanan 12 sanık, 2 yıl 1 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda tutuklu yargılanan Turgay Zorver, Mehmet Çelik ile tutuksuz sanıklar Hüseyin Yavuz, Remzi Başpınar, Fatih Yıldırım, eşi Meliha Yıldırım, Emine Öztekin, Bülent Sunay, Emre Onat, Furat Gidici, Alparslan Apo ve Burcu Orhan ile avukatları katıldı.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların terör örgütüne yardım ettiklerini, Bank Asya'ya para yatırdıklarını ve bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıklarını belirtti.
Savcı, tanık beyanları ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen, firari il imamı ve mütevelli heyetleriyle yurt dışına çıkış yaptığı belirlenen sanıklardan Zorver'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl, Çelik'e 8 yıl 1 ay 15 gün, Yavuz ve Yıldırım'a 6 yıl 3'er ay, Öztekin, Sunay, Onat, Gidici, Apo ve Meliha Yıldırım'a "örgüte yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15'er gün, Başpınar'a ise aynı suçtan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası verdi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanık Burcu Orhan ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma FETÖ Malatya

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