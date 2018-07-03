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Malatya'daki FETÖ/PDY davaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 17:31 | Son Güncelleme

"Terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan 4 sanığa, 2 yıl 1 ay ile 5 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davalarda yargılanan 4 sanık, 2 yıl 1 ay ile 5 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Malatya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, tutuksuz yargılanan sanıklar E.A, H.İ, U.A. ve eşi E.A. ile avukatları katıldı.

Sanıklar savunmalarında atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların örgütsel faaliyetlerde bulunduklarını ve Bank Asya'ya para yatırdıklarını belirterek, tanık beyanları ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanık U.A'ya "terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl, eşi E.A'ya 3 yıl 1 ay 15 gün, H.İ. ve N.A'ya ise "terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

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duruşma FETÖ Malatya Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi

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