Malatya'daki FETÖ/PDY davaları

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davalarda yargılanan 4 sanık, 2 yıl 6 ay ile 8 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan ve tutuklu yargılanan sanık T.G. ile tutuksuz sanıklar İ.K, A.K.T, Z.K. ve avukatları katıldı.
Üzerlerine atılı suçları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanık T.G'ye 8 yıl 1 ay 15 gün, Z.K'ye 7,5 yıl, A.K.T'ye ise 6 yıl 3 ay, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanık İ.K'ye ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Mahkeme, sanık T.G'nin tutukluluğun, diğer sanıklar hakkında ise hüküm kesinleşinceye kadar adli kontrolün devamına hükmetti.
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