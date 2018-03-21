HABER

Malatya'daki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 13:22 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan üniversite öğrencisine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan üniversite öğrencisi, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan Hatice Kübra Somuncu ile avukatı katıldı.

Cep telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock belirlenen sanık, programı kullandığını ancak örgütsel hiçbir faaliyette bulunmadığını savundu.

ByLock'u kendisine üniversitede soyadını hatırlayamadığı "Hacer" isimli bir arkadaşının yüklediğini iddia eden sanık, hakkındaki suçlamayı kabul etmedi.

Mahkeme başkanının "Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak ister misin?" diye sorduğu sanık, "Herhangi bir suç işlemedim, kabul etmiyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın ByLock kullanıcısı olması dikkate alınarak cezalandırılmasını ve tutuklanmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, hüküm kesinleşinceye kadar adli kontrolün devamını kararlaştırdı.

Çiftlik Bank’ta FETÖ şüphesi!Çiftlik Bank’ta FETÖ şüphesi!
Şok iddia: Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!Şok iddia: Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
duruşma FETÖ FETÖ/PDY Malatya Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi

En Çok Okunan Haberler

Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...

Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...

Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun: Anadolu Farm!

Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun: Anadolu Farm!

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümde nefes kesen savaş sahnesi

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümde nefes kesen savaş sahnesi

Adnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den önemli açıklamalar

Adnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den önemli açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Atatürk Havalimanı'nda yolcuları isyan ettiren arıza

Atatürk Havalimanı'nda yolcuları isyan ettiren arıza

Yanında çalıştırdığı erkek çocukların hayatını kararttı

Yanında çalıştırdığı erkek çocukların hayatını kararttı

Anadolu Farm kimin, kime ait? Çiftlik Bank'tan sonra Anadolu Farm vurgunu!

Anadolu Farm kimin, kime ait? Çiftlik Bank'tan sonra Anadolu Farm vurgunu!

Nevruz'u Van'da kutlayan İranlılar, gündüz alışverişte, gece eğlencedeler

Nevruz'u Van'da kutlayan İranlılar, gündüz alışverişte, gece eğlencedeler

İstanbullular dikkat! Meteoroloji o günü işaret etti

İstanbullular dikkat! Meteoroloji o günü işaret etti

SGK 5 kanser ilacını geri ödeme listesine aldı! İşte listeye alınan kanser ilaçları

SGK 5 kanser ilacını geri ödeme listesine aldı! İşte listeye alınan kanser ilaçları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.