Malatya'daki FETÖ/PDY davasında karar

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan üniversite öğrencisi, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan Hatice Kübra Somuncu ile avukatı katıldı.

Cep telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock belirlenen sanık, programı kullandığını ancak örgütsel hiçbir faaliyette bulunmadığını savundu.

ByLock'u kendisine üniversitede soyadını hatırlayamadığı "Hacer" isimli bir arkadaşının yüklediğini iddia eden sanık, hakkındaki suçlamayı kabul etmedi.

Mahkeme başkanının "Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak ister misin?" diye sorduğu sanık, "Herhangi bir suç işlemedim, kabul etmiyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın ByLock kullanıcısı olması dikkate alınarak cezalandırılmasını ve tutuklanmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, hüküm kesinleşinceye kadar adli kontrolün devamını kararlaştırdı.