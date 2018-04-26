Malatya'daki FETÖ/PDY davasında karar

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan sanık 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu yargılanan üniversite öğrencisi Mükail Demir ile avukatı katıldı.
Cep telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı belirlenen sanık, hakkındaki suçlamaları reddetti.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın ByLock kullanıcısı olması, Bank Asya'daki hesap hareketliliği ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak cezalandırılmasını istedi.
Son sözü sorulan sanık, tahliye talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanık Demir'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.
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