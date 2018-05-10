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Malatya'daki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 17:59 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan eski il dernekler müdürü Mustafa Raşit Özmen ile avukatı katıldı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen emekli memur Özmen, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında deliller, tanık beyanları ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak sanığın cezalandırılmasını ve tutuklanmasını istedi.

Son sözü sorulan sanık, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Özmen'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, tutuklanmasına hükmetti.

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duruşma FETÖ Malatya Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi

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