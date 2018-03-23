Malatya'daki silah kaçakçılarına yönelik operasyon

Malatya'da silah kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden 6'sı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silah kaçakçılığının önlenmesine ilişkin 22 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı, 12'si ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
20 Mart'ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığının önlenmesine ilişkin çalışmalar kapsamında 22 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alınmıştı.
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