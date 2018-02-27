Malatya’dan, 'Zeytin Dalı Harekâtı'na 7 ton kayısı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA Ticaret ve Sanayi Odası, Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda görevli askerlere 7 ton kayısı gönderdi.

Malatyalı işadamları olarak harekata katılan Mehmetçiklerin yanlarında olduklarını ifade eden oda başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, "Zeytin Dalı Harekatı'nda bütün millet olarak tek vücuduz ve ordumuzun arkasındayız. Ordumuz inşallah bu harekatı da başarıyla tamamlayacaktır" dedi.

Erkoç, konuşmasının ardından paketlenmiş 7 ton kayısıyı kamyonlarla Suriye'deki Mehmetçiklere gönderdi.

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