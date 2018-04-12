Malatyalılar başkanından memnun

ORC tarafından yayınlanan yerel seçim anket sonuçlarına göre Malatyalılar, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’dan memnun ve 2019 seçimlerinde de yeniden aday olmasını istiyor.

ORC yerel seçim anket sonuçlarını yayınladı. 12-26 Temmuz tarihleri arasında büyükşehirlerde yapılan anketlerde, 26 bin 800 kişi ile görüşüldü. Anketin diğer bölümlerinde ise vatandaşa mevcut belediye yönetiminden memnun olup olmadıkları soruldu. Malatya’da seçmenlerin yerel seçim tercihleri ve partilerin büyükşehirlerdeki son durumu da ORC tarafından yayınlandı.

Buna göre Malatyalıların yüzde 53,1’i Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’dan memnun. Yüzde 42,7’lik bölüm ise memnun olmadığını belirtti.

Memnuniyet durumlarına göre değerlendirildiğinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır yüzde 53,1’lik oranla 30 büyükşehir arasında 10. Sırada yer aldı.

Yine aynı şirketin yerel seçim anket sonuçlarına göre ise Ak Parti yüzde 60,9’luk oranla birinci parti olurken, CHP yüzde 22,5 ile ikinci, MHP yüzde 12,0 ile üçüncü, diğer partiler ise yüzde 4,6’lık oranla dördüncü oldu.