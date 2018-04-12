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Malatyalılar başkanından memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 19:27 | Son Güncelleme

ORC tarafından yayınlanan yerel seçim anket sonuçlarına göre Malatyalılar, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’dan memnun ve 2019 seçimlerinde de yeniden aday olmasını istiyor.ORC Büyükşehir Belediye Başkanlarının değerlendirildiği çalışmada başkanları 4 kriterde değerlendirmeye aldı.

ORC tarafından yayınlanan yerel seçim anket sonuçlarına göre Malatyalılar, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’dan memnun ve 2019 seçimlerinde de yeniden aday olmasını istiyor.
ORC Büyükşehir Belediye Başkanlarının değerlendirildiği çalışmada başkanları 4 kriterde değerlendirmeye aldı. ‘Parti memnuniyeti’ ‘Belediye başkanı memnuniyeti’ ‘Yeni aday talebi’ ‘Diğer parti adaylarının sonuca etkisi’ gibi başlıklar altında yapılan çalışmada, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır memnuniyet kriterinde olumlu değerlendirme aldı.

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