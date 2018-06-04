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Malatya'nın taze kayısısı tezgahta-2

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 11:10 | Son Güncelleme

BÜYÜK bölümü ihraç edilen Malatya'nın yaş kayısısı, tezgahlarda satışa çıktı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - BÜYÜK bölümü ihraç edilen Malatya'nın yaş kayısısı, tezgahlarda satışa çıktı. Karayakaya Barajı'na yakın olan Kale ilçesi ile Elazığ'ın Baskil ilçesinde hasat edilen taze kayısılar, sezonun ilk mahsulü olduğu için 7 ile 10 lira arasında satılıyor. Malatyalının en önemli geçim kaynağı olan kayısı, Sebze Meyve Pazarı'nda yerini aldı. Kentte 'sarı altın' diye bilinen kayısının fiyatından satan da alan da memnun. Kentteki manavlar, Iğdır'da şeftali aşısıyla üretilen kayısının Malatya'da da üretilip, satılmasından rahatsız olduklarını belirtirken, sezonun ilk mahsulünün kilosu 5 ile 10 lira arasında alıcı buluyor. Kentte 35 yıldır manavlık yapan Kadir Karadağ (48), yüzleri güldüren kayısılarını yavaş yavaş tezgahlara sunduklarını belirterek, "Hediyelik olarak ve burada dış ülkelere kadar gönderiyoruz. Şu anda turfanda ilk mahsul. Tabi ki fiyatı şu an en az 5 liradan satıyoruz. Fiyat gayet uygun, şu anda satıyoruz. Herkes turfanda alıyor. Daha hediyelik gönderme durumda değil" diye konuştu. 15 yıldır manav olan Ahmet Erbaş (30) ise kayısının bu yıl bol olduğunu dile getirerek, "Dolu vurgunu da çok. Şu anki kayısılarımızı en az 5 liradan satıyoruz; ama ileride 4 liraya düşer. 4 liradan aşağıya düşmez. Zaten köylüden alışımız 2,5 civarı. Biz de buraya getirip, en az 4 liradan satıyoruz. Kayısıyı şu anda alıyorlar. Bugün nereden baksanız 400- 500 kilogram sattık. İstanbul, Ankara önemli yerler istiyor. Dışarıya ilk başladığımız için 1 ton gönderdik; ama bundan sonra 35- 40 tona kadar göndeririz. Kayısı zaten Malatya'nın bel kemiği kayısı olmazsa olmaz" dedi. Malatyalılar da fiyatın, geçen yıla göre uygun olduğunu söyledi.

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