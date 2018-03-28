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Malavi'de 10 yaşındaki çocuğa timsah saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 01:44 | Son Güncelleme

Nehirde yüzerken timsahın saldırısına uğrayan çocuk yaşamını yitirdi

LİLONGWE (AA) - Doğu Afrika ülkesi Malavi'de bir köyde nehirde yüzerken timsahın saldırısına uğrayan çocuk hayatını kaybetti.

Ulusal basında yer alan habere göre, gazetecilere açıklamalarda bulunan Kasungu Polis Merkezi yetkilisi Harry Namwaza, Kasungu kentine bağlı Senga köyünde 10 yaşındaki Wonderful Sanjani adlı çocuğun nehirde yüzerken bir timsahın saldırısına uğradığını söyledi.

Namwaza, çocuğun sabahın erken saatlerinde arkadaşlarıyla nehre yüzmeye gittiğini ancak arkadaşlarının onu yalnız bırakarak evlerine döndüğünü ifade etti.

Sanjani'nin geç saatlere kadar eve gelmemesi üzerine ailesinin durumdan şüphelenerek köylülerle nehirde onu aramaya başladığını belirten Namwaza, çocuğun cesedinin nehre yakın bir yerdeki mağarada bulunduğunu anlattı.

Görgü tanıkları ise mağaranın girişinde bir timsahın yemeye çalıştığı çocuğun cansız bedenini hayvanın ağzından zorla aldıklarını aktardı.

Timsahın saldırısı sonucu vücudunda derin kesikler oluşan Wonderful Sanjani'nin aşırı kan kaybı nedeniyle çoktan yaşamını yitirdiği anlaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Lilongwe Malavi timsah saldırısı

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