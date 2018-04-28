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Malavi'de hükümet karşıtı protestolar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 13:11 | Son Güncelleme

Ülke genelindeki 6 şehirde halk, yolsuzluk ve kötü yönetildikleri iddiasıyla gösteriler düzenlendi

LILONGWE (AA) - Doğu Afrika ülkesi Malavi'de halk, yolsuzluk iddiaları ve yönetime dair memnuniyetsizlikleri nedeniyle hükümet karşıtı barışçıl protesto gösterileri yaptı.

Sivil toplum örgütlerinin organize ettiği protestolarda, başkent Lilongwe'nin yanı sıra ülke genelindeki 6 farklı şehirde toplanan binlerce kişi, Malavi Cumhurbaşkanı Peter Mutharika yönetimindeki hükümete yolsuzluk ve kötü yönetim gerekçesiyle tepki gösterdi.

Başkent Lilongwe'deki gösterilerde ellerinde pankartlar taşıyarak sloganlar atan protestocular, Maliye ve Ekonomik Planlama Bakanı Godgall Gondwe ile Yerel Yönetimler ve Kırsal Kalkınma Bakanı Kondwani Nankhumwa'nın yolsuzluk iddiaları dolayısıyla istifasını istedi.

Ülkedeki gösterileri organize eden Timothy Mtambo, Lilongwe'deki protestolarda yaptığı konuşmada, "Hükümet karşıtı protestoların başarılı olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bazıları 2011'de düzenlenen gösterilerde olduğu gibi polisle çatışacağımızı düşünüyordu fakat yanıldılar." dedi.

Mtambo, bundan sonraki süreçte hükümetin tutumunu bekleyeceklerini, isteklerine olumlu yanıt almadıkları taktirde ne yapacaklarını ilerleyen zamanlarda açıklayacaklarını ifade etti.

Siyasi analist Mustafa Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke genelinde düzenlenen barışçıl gösterilerin Malavi demokrasisinin gelişmesine fayda sağladığını söyledi.

Malavi'de 2011 yılındaki hükümet karşıtı protestolarda polisin halkın üzerinde ateş açması sonucu en az 18 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Lilongwe Malavi Peter Mutharika protesto

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