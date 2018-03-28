Malavi'de sıtmaya karşı cibinlik önlemi

LİLONGWE (AA) - Doğu Afrika ülkesi Malavi'de hükümetin sıtmayla mücadele çalışmaları kapsamında yaklaşık 11 milyon kişiye sivrisineklerden korunmaları için cibinlik dağıtacağı bildirildi.

Çevre Sağlığı yetkilisi Mabvuto Thomas, Dowa kentinde düzenlenen Bölgesel Sıtma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ülkenin farklı bölgelerinde hükümet tarafından 10 milyon 958 bin uzun ömürlü cibinlik dağıtılacağını söyledi.

Thomas, World Vision isimli uluslararası yabancı bir yardım kuruluşu ile ortak gerçekleştirilecek proje kapsamındaki cibinliklerin ücretsiz olacağını belirtti.

Ülkede birçok şehirde kapı kapı dolaşılarak cibinlik ihtiyacı olan ailelerin kayıt altına alınacağını dile getiren Thomas, yaklaşık 11 milyon cibinliğin kasım ayına kadar vatandaşlara ulaştırılacağını kaydetti.

Geçen yıl 70 binden fazla sıtma vakasının rapor edildiği Malavi'de virüsün bulaştığı 116 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) açıklamasına göre, dünyanın ilk sıtma aşısı olarak üretilen RTS,S aşısının bu sene öncelikle Gana, Kenya ve Malavi'de deneneceği duyurulmuştu.

Yaklaşık 360 bin Afrikalı çocuğa uygulanması planlanan RTS,S aşısının, sivrisineklerin ürettiği sıtma parazitine karşı bağışıklık sistemini eğiterek yüz binlerce insanın hayatını kurtarması bekleniyor.

Sıtma, parazit taşıyan dişi anofel sivrisineklerden insanlara bulaşarak yayılan ateşli bir hastalık olarak biliniyor. Yüksek ateş ve titremeye neden olan hastalık, zamanında tedavi edilmezse öldürücü sonuçlara yol açabiliyor.