HABER

Malazgirt kutlamaları için özel bastonlar hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 10:09 | Son Güncelleme

BİTLİS Ahlat'ta yaşayan ve ilçenin sembolü haline gelen bastonların ustalarından Refa Gökbulak (48), Malazgirt Zaferi kutlamaları için hazırlıklara başladı.

Malazgirt kutlamaları için özel bastonlar hazırlanıyor

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS Ahlat'ta yaşayan ve ilçenin sembolü haline gelen bastonların ustalarından Refa Gökbulak (48), Malazgirt Zaferi kutlamaları için hazırlıklara başladı. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü kutlamalarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ahlat'tan başlatılacağını belirten Gökbulak, bugüne kadar birçok lider ve sanatçı için baston ürettiklerini; ancak bu kez misafirler için özel tasarım bastonlar hazırlayacaklarını söyledi.
Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen ve her yıl binlerce kişinin katıldığı Malazgirt Zaferi kutlamalarının bu yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinden başlatılacak olması heyecan yarattı. İlçede hazırlıklara 5 ay önceden başlanırken, kaymakamlık ve belediye tarafından da çalışmalar başlatıldı. En büyük heyecanı ise babasından öğrendiği mesleğini 30 yıldır sürdüren, bugüne kadar birçok lider ile sanatçıya baston yaparak, geçimini sağlayan Refa Gökbulak yaşıyor. Yıllanmış ceviz ağaçları ile çeşitli boynuz türlerine Ahlat'ın sembollerini, Selçuklu ve Osmanlı döneminden motifleri işleyip, sanat eserine dönüştüren Gökbulak, 26 Ağustos'ta başlayacak kutlamalar dolayısıyla atölyede yoğun çalışmaya başladı.
'AHLAT BASTONU' HEDİYE EDİLECEK
Baston ustası Refa Gökbulak binlerce kişinin katılacağı etkinlikler için hem hediyelik hem de satılık bastonlar hazırladıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ahlat’a gelmesini büyük şans olarak değerlendiren Gökbulak, "İlçedeki hazırlıkları esnaflar olarak çok yakından takip ediyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın Ahlat’a gelmesi ve buradan Malazgirt’e gidecek olması çok önemli. Biz de bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Atölyemizde hem çeşitleri artırmak hem de mevcut modellerimizi üretmek için gece- gündüz çalışıyoruz. 26 Ağustos 1071 kapsamında açılacak sergide misafirlerimize 'Ahlat bastonu' hediye edilecek" diye konuştu.
Dünyanın birçok yerinden baston siparişi aldıklarını da belirten Refa Gökbulak, "Son zamanlarda Cumhurbaşkanı'na hediye edilen özel tasarımlı bastonumuz ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye yapmış olduğumuz özel tasarım kılıçlı bastondan dolayı dünyanın her yerinden siparişler alıyoruz. Bu da bizim için ayrı bir pazarlama oldu. Bu talepleri karşılamak için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Malazgirt kutlamaları için özel bastonlar hazırlanıyorMalazgirt kutlamaları için özel bastonlar hazırlanıyorMalazgirt kutlamaları için özel bastonlar hazırlanıyorMalazgirt kutlamaları için özel bastonlar hazırlanıyor

Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı!
Afrin'den acı haber: 2 asker şehit!Afrin'den acı haber: 2 asker şehit!
Bayrağı indirmek istedi! Linçten son anda kurtulduBayrağı indirmek istedi! Linçten son anda kurtuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Abdullah Gül'e büyük şok!

Abdullah Gül'e büyük şok!

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler

Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler

İran böyle duyurdu! Düşen jetle ilgili yeni gelişme

İran böyle duyurdu! Düşen jetle ilgili yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Abdullah Gül'e büyük şok!

Abdullah Gül'e büyük şok!

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Mete Yarar'dan flaş iddia: 35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı

Mete Yarar'dan flaş iddia: 35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı

Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu

Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu

Afrin'de öldürülen teröristler nasıl sayılıyor? Abdullah Ağar açıkladı

Afrin'de öldürülen teröristler nasıl sayılıyor? Abdullah Ağar açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Süper Loto Sonuçları 15 Mart: Büyük ikramiye sonrası ilk devir gerçekleşti!

Süper Loto Sonuçları 15 Mart: Büyük ikramiye sonrası ilk devir gerçekleşti!

Kan donduran cinayet! 'Dedikodu yaptı' diye öldürdüler

Kan donduran cinayet! 'Dedikodu yaptı' diye öldürdüler

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

TSK sosyal medyada paylaştı! Afrin'de şok görüntüler

TSK sosyal medyada paylaştı! Afrin'de şok görüntüler

FETÖ'nün yeni planı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi mi? Hüseyin Gülerce yazdı

FETÖ'nün yeni planı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi mi? Hüseyin Gülerce yazdı

Meteoroloji açıkladı! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Cumartesi gününe dikkat!

Meteoroloji açıkladı! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Cumartesi gününe dikkat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.