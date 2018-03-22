Malazgirt Meydan Muharebesi alanının milli park olması

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce, Malazgirt Meydan Muharebesi'ne sahne olan sahanın milli park ilan edilmesiyle milliyet duygusunun pekiştirilmesi hedefleniyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Muş'un Malazgirt ilçesi sınırlarındaki Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı, ilçe merkezine 5 kilometre, Bitlis'e 70 kilometre, Muş'a 130 kilometre mesafede bulunuyor.

26 Ağustos 1071'de Bizans İmparatoru Romanos Diogenes komutasındaki Bizans ordusu ile Sultan Alparslan komutasındaki Selçuklu ordusu arasında cereyan eden ve Selçuklu ordusunun zaferiyle sonuçlanan Malazgirt Meydan Muharebesi'nin yapıldığı alan, 17 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla 43'üncü milli park olarak ilan edildi.

Anadolu'nun kapılarının Türklere açılmasına sahne olan sahada kurulacak milli parkla milliyet duygusunun pekiştirilmesi hedefleniyor.

Malazgirt Meydan Muharebesi Milli Parkı için hazırlanan uzun devreli gelişme planına göre, tarihi sahaya yapılacak çalışmalar arasında şunlar yer alıyor: