Malazgirt Ovası’nın milli park olmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de

Türklere Anadolu’nun kapılarının açılmasını sağlayan Malazgirt Meyan Muharebesi’nin meydana geldiği Malazgirt Ovası’nın “Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı” olarak belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Bugünkü sayıda yayımlanan kararda, Muş ili Malazgirt ilçesi sınırları içinde bulunan alanın “Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı” olarak belirlenmesinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 29 Ocak 2018 tarihli ve 18456 sayılı yazısı üzerine, 2873 sayılı Milli Parklar Kanununun üçüncü maddesine Bakanlar Kurulunca 5 Şubat 2018 tarihinde kararlaştırıldığı bildirildi.
PKK hainlikte sınır tanımıyor! Kadın ve çocukları öldürdüler
İstanbul'da dev operasyon! Değeri dudak uçuklattı
E-5'te büyük şok! Alev alev yandı
Uçakta büyük skandal! Hostesler tuvaletin kapısını açınca...
Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi
İYİ Parti'nin oy oranını Meral Akşener açıkladı
BM'den son dakika Afrin açıklaması! Sayı verdi!
Bakan Yılmaz'dan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklama
MHP'li İhsanoğlu kalp krizi geçirdi!
14 yaşındaki Polonyalı kız Nazi ölüm kampında! O kare artık çok daha acı
Gözlerini oyup, dillerini kestiler!
Çin'de roket teknolojisi ile yapay kalp geliştirildi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum