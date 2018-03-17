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Malazgirt Ovası’nın milli park olmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 01:10 | Son Güncelleme

Türklere Anadolu’nun kapılarının açılmasını sağlayan Malazgirt Meyan Muharebesi’nin meydana geldiği Malazgirt Ovası’nın “Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı” olarak belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.Bugünkü sayıda yayımlanan kararda, Muş ili Malazgirt ilçesi sınırları içinde bulunan alanın “Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı” olarak belirlenmesinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 29 Ocak 2018 tarihli ve 18456 sayılı yazısı üzerine, 2873 sayılı Milli Parklar Kanununun üçüncü maddesine Bakanlar Kurulunca 5 Şubat 2018 tarihinde kararlaştırıldığı bildirildi.

Türklere Anadolu’nun kapılarının açılmasını sağlayan Malazgirt Meyan Muharebesi’nin meydana geldiği Malazgirt Ovası’nın “Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı” olarak belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Bugünkü sayıda yayımlanan kararda, Muş ili Malazgirt ilçesi sınırları içinde bulunan alanın “Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı” olarak belirlenmesinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 29 Ocak 2018 tarihli ve 18456 sayılı yazısı üzerine, 2873 sayılı Milli Parklar Kanununun üçüncü maddesine Bakanlar Kurulunca 5 Şubat 2018 tarihinde kararlaştırıldığı bildirildi.

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