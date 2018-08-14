Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü

Türk'ün cesareti ve kahramanlığının imandan olduğuna işaret eden Vali Yavuz, "Biz gençliğimizi aynı imanla aynı cesaretle donatmalıyız, medeniyet değerlerimizi öğretmeliyiz. Bu vatana gözümüz gibi bakmalıyız. Gençlerimiz, çocuklarımız ay yıldızlı al bayrağımızı gördüğünde gözleri yaşarmalı, İstiklal Marşı'nı duyduğunda ise tüyleri diken diken olmalı." diye konuştu.

Malazgirt Zaferi'ne ilişkin film gösteriminin yapıldığı programda bir konuşma yapan Ordu Valisi Seddar Yavuz, Malazgirt zaferini tebrik ederek, şehadete yürümüş tüm şehitlere rahmet dileğinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleri, Ordu Valiliği ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce Altınordu ilçesi Tayfun Gürsoy Parkı'nda düzenlenen etkinliğin ilk gününde çeşitli gösteriler gerçekleştirildi.

"Son dönemde çeşitli entrikalarla darbe teşebbüsleri ve en sonunda ekonomik saldırılarla ülkemize savaş açılmaktadır." diyen Vali Yavuz, "Bu ülkeye diz çöktürmek istiyorlar. Herkes şunu iyi bilsin ki Aziz Türk milleti dün tarih sahnesine çıkmış bir millet değildir. Yaklaşık 2200 yıllık devlet geleneği olan ve dünyadaki son evrensel ve emperyal imparatorluğun sahibi bir milletten bahsediyoruz. Milletleri büyük yapan tarihleridir, inançlarıdır geçmişlerdeki başarılarıdır. Biz dün de büyük millettik, bugün de büyük milletiz ve daha büyük millet olacağız." ifadesini kullandı.

Vali Yavuz, Türkiye'nin büyük lidere sahip olduğunu vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu lider sayesinde Türkiye 16 yılda her alanda önemli değişiklikler yapmış ve adeta bir devrim gerçekleştirmiştir. Bunu hazmedemeyenler Türkiye'nin büyümesinden gelişmesinden rahatsız olanlar Türkiye'yi eski Türkiye gibi gösteren, borç isteyen ve kapıda bekleyen bir ülke olmasını isteyenler asla başaramayacaksınız. Bu millet size bunu yaptırmayacak. Ne kadar güçlü gelirseniz gelin, dersinizi alacaksınız. Ne yaparsanız yapın biz küresel güç Türkiye’yi inşa edeceğiz. Biz hakkı hukuku haykıracağız. Bugün 81 milyon vatan evladının ikinci adresi yoktur. Balkanlar'ın, Kafkaslar'ın, Ortadoğu’nun hatta Afrika’nın ikinci adresi Türkiye'dir. Eğer bu ülkeye ihanet edenler ikinci bir adres bulmuşlarsa, ihanet etmeye devam etsinler. Ama bu ülkeye canını feda eden kanını akıtan, bizim aziz milletimiz elbette bu hainlere dersini mutlaka verecektir."

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş da ülkenin üzerinde çeşitli oyunların oynandığını belirterek, "Bu millet bu oyunları bozacaktır." dedi.

Program Arslanberk Sultanbekov konseri ile sona erdi.

Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü etkinlikleri yarın düzenlenecek 2. Ödüllü Uluslararası Okçuluk Yarışması ile sona erecek.

