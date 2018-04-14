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Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Kılıç, köy ziyaretlerine devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 11:23 | Son Güncelleme

Muş’un Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, beraberindekiler ile birlikte köylerde çiftçilikle uğraşan vatandaşları ziyaret ederek bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç eşliğinde yapılan ziyaretlere, odası mühendisleri ve çalışanları katılıyor.

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Kılıç, köy ziyaretlerine devam ediyor

Muş’un Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, beraberindekiler ile birlikte köylerde çiftçilikle uğraşan vatandaşları ziyaret ederek bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.
Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç eşliğinde yapılan ziyaretlere, odası mühendisleri ve çalışanları katılıyor. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylüleri her fırsatta ziyaret eden Başkan Kılıç, bu kez de Çayırdere köyüne giderek muhtar ve köy halkıyla bir araya geldi. Odası olarak her daim çiftçilerinin yanlarında olduklarını belirten Kılıç, “Bizler her daim üretenin ve üreticinin yanındayız. Yapmış olduğumuz ziyaretlerde hem çiftçimizin sorunlarını gidermeye çalışıyoruz, hem de zirai ilaçlama ve bitki koruma hakkında bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Danışmalarımız ve ziraat mühendisimiz ile birlikte ilçemize bağlı tüm köyleri gezeceğiz. Gitmediğimiz sadece 10 köyümüz kaldı. Gittiğimiz köylerde bulunan bütün çiftçilerimizi bilgilendirdik. Bu ziyaretlerimiz ilçemizdeki 74 köyü gezdikten sonra bitecek. Şimdiye kadar yaklaşık 64 köyümüzü gezdik. Köy gezilerimiz önümüzdeki günlerde de devam edecek “dedi.

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Kılıç, köy ziyaretlerine devam ediyor

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Kılıç, köy ziyaretlerine devam ediyor

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