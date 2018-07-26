HABER

"Malazgirt'in kaderini milli park değiştirecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 12:08 | Son Güncelleme

Muş'ta 70 bin metrekarelik alana kurulan ve Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü kutlamalarının yapılacağı "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"ndaki çalışmalarda sona yaklaşıldı - Kültür ve Turizm İl Müdürü Mevlüt Doğan: - "Projenin bitmesini 4 gözle bekliyoruz. Milli parkın yapılması, Malazgirt Kalesi'nin onarılması ve altyapının tamamlanmasıyla Çanakkale'ye ne kadar turist uğruyorsa Malazgirt'e de o kadar turistin uğrayacağına eminiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yapılan bu proje tamamlandığında Malazgirt'in kaderini milli park değiştirecektir" - Milli parkın proje sorumlusu Aksal Bilge: - "İnşaat çalışmaları 100 bin kişiyi tören gününde ağırlayabileceğimiz şekilde devam ediyor. İşin yarısından fazlası bitti. 17 Ağustos'tan önce işi tamamlayıp temizliklerini yapıp, tören gününe yetiştireceğiz"

İBRAHİM YALDIZ - Sultan Alparslan'ın Türklere Anadolu'nun kapılarını açtığı Muş'un Malazgirt ilçesindeki "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı" çalışmaları turizm açısından ilçenin kaderini değiştirecek.

Danişmentgazi Mahallesi'nde 70 bin metrekarelik alana kurulan milli park içerisinde 250 otobüslük otopark, ikram kontrol alanı, tuvalet birimi, şadırvan, giriş takısı, 250 metre uzunluğunda fetih yolu, namazgah, 100 bin kişilik merasim alanı, hitabet alanı, protokol dinlenme birimi, 8 helikopter sahası ve protokol otoparkı inşa ediliyor.

26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü kutlamaları, "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nda yapılacak.

- "Turizm açısından canlanma yaşanacak"

Kültür ve Turizm İl Müdürü Mevlüt Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sultan Alparslan ve ordusunun Malazgirt Zaferi ile Türklere Anadolu'nun kapısını açtığını anımsattı.

Malazgirt'in tarihi açıdan büyük önem taşıdığını anlatan Doğan, şöyle konuştu:

"Malazgirt'te her yıl zafer kutlamaları düzenleniyor. Şu anda ilçede büyük bir çalışma yapılıyor. Milli park tamamlandığında Malazgirt ve Muş'a büyük bir turist akışı başlayacaktır. Bir turist İstanbul'dan kalkıp Muş'a geldiğinde en azından Malazgirt'te 2 gün konaklayarak milli parkımızı, kalemizi ve abidemizi gezerek zamanını geçirecek. Bu da memleketimize döviz getirecektir. Turizm yönünden büyük bir canlanma meydana gelecek. Ülkemiz ve ilimiz kalkınacaktır."

Doğan, Bakanlık ve Müdürlük olarak en büyük amaçlarının kenti turizm ve kültür değerleri yönünden tanıtmak olduğunu dile getirdi.

Muş'un tarihi açıdan Türkiye'nin en zengin illerinden biri olduğunu ifade eden Doğan, "Bir Malazgirt Savaşı'mız, bir Alparslan'ımız, Anadolu'ya açılan kapımız var. Biz bunların tanıtımını yaptığımız müddetçe yöremize çok turist gelecektir. Turist geldikçe ilimiz zenginleşip kazanç elde edilecektir." dedi.

Malazgirt'in turizme katkı sağlayacak en önemli yerlerden olduğunu vurgulayan Doğan, şunları söyledi:

"Bugün nasıl Çanakkale projesi tamamlandıktan sonra turistlerin akınına uğruyorsa Malazgirt'teki milli park projemiz yapıldıktan sonra ilçeye aynı oranda turist uğrayacağına eminiz. Projenin bitmesini 4 gözle bekliyoruz. Milli parkın yapılması, Malazgirt Kalesi'nin onarılması ve altyapının tamamlanmasıyla Çanakkale'ye ne kadar turist uğruyorsa Malazgirt'e de o kadar turistin uğrayacağına eminiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yapılan bu proje tamamlandığında Malazgirt'in kaderini milli park değiştirecektir."

- "İşin yarısından fazlası bitti"

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı Proje Sorumlusu Aksal Bilge de parktaki fetih yolunun 250 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde olduğunu, yolun özel granit küp taşlarla döşendiğini belirterek "İnşaat çalışmaları 100 bin kişiyi tören gününde ağırlayabileceğimiz şekilde devam ediyor. İşin yarısından fazlası bitti. 17 Ağustos'tan önce işi tamamlayıp, temizliklerini yapıp, tören gününe yetiştireceğiz." diye konuştu.

PARTNERYarışmadan kazandığını buraya yatırdıYarışmadan kazandığını buraya yatırdı
Motosikletli annenin tepki çeken ihmaliMotosikletli annenin tepki çeken ihmali
Doğal Yaşam'da 'doğal' çözümDoğal Yaşam'da 'doğal' çözüm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Malazgirt "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı" Malazgirt Zaferi muş turizm

En Çok Okunan Haberler

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Uğur Dündar'dan flaş Muharrem İnce iddiası: Bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktı

Uğur Dündar'dan flaş Muharrem İnce iddiası: Bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktı

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Hulusi Akar: Jandarma 2020’den itibaren er alımı yapmayacak

Hulusi Akar: Jandarma 2020’den itibaren er alımı yapmayacak

Mustafa Ceceli eleştirilere yanıt verdi: İftira atıyorsan...

Mustafa Ceceli eleştirilere yanıt verdi: İftira atıyorsan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: 'Ya kilit vurun, ya bize devredin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: 'Ya kilit vurun, ya bize devredin'

İlginizi Çekebilir

Hadi Salihoğlu emekliliğini istedi!

Hadi Salihoğlu emekliliğini istedi!

Bedelli askerlik resmen kabul edildi! Yaş sınırı belli oldu

Bedelli askerlik resmen kabul edildi! Yaş sınırı belli oldu

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Genç kız Erdoğan'a seslendi

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Genç kız Erdoğan'a seslendi

Bedelli askerlikte tarih değişti!

Bedelli askerlikte tarih değişti!

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan olay Erdoğan iddiası: Zekeriya Öz'ün 17 Aralık'ta baskın yapıp oğlunu almasından korkuyordu

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan olay Erdoğan iddiası: Zekeriya Öz'ün 17 Aralık'ta baskın yapıp oğlunu almasından korkuyordu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cinsel organının fotoğrafını gönderen kişiyi böyle ifşa etti! Ortalık karıştı

Cinsel organının fotoğrafını gönderen kişiyi böyle ifşa etti! Ortalık karıştı

Bursa'da sahile vuran yunusun bıçakla kesilmesine inceleme

Bursa'da sahile vuran yunusun bıçakla kesilmesine inceleme

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

Çocuğa korkunç fuhuş tuzağı!

Çocuğa korkunç fuhuş tuzağı!

AK Parti'den bedelli askerlikle ilgili yeni açıklama! Kaç dönem olacak?

AK Parti'den bedelli askerlikle ilgili yeni açıklama! Kaç dönem olacak?

Kuşadası'nda deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Kuşadası'nda deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.