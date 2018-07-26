"Malazgirt'in kaderini milli park değiştirecek"

"Malazgirt'te her yıl zafer kutlamaları düzenleniyor. Şu anda ilçede büyük bir çalışma yapılıyor. Milli park tamamlandığında Malazgirt ve Muş'a büyük bir turist akışı başlayacaktır. Bir turist İstanbul'dan kalkıp Muş'a geldiğinde en azından Malazgirt'te 2 gün konaklayarak milli parkımızı, kalemizi ve abidemizi gezerek zamanını geçirecek. Bu da memleketimize döviz getirecektir. Turizm yönünden büyük bir canlanma meydana gelecek. Ülkemiz ve ilimiz kalkınacaktır."

Kültür ve Turizm İl Müdürü Mevlüt Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sultan Alparslan ve ordusunun Malazgirt Zaferi ile Türklere Anadolu'nun kapısını açtığını anımsattı.

Danişmentgazi Mahallesi'nde 70 bin metrekarelik alana kurulan milli park içerisinde 250 otobüslük otopark, ikram kontrol alanı, tuvalet birimi, şadırvan, giriş takısı, 250 metre uzunluğunda fetih yolu, namazgah, 100 bin kişilik merasim alanı, hitabet alanı, protokol dinlenme birimi, 8 helikopter sahası ve protokol otoparkı inşa ediliyor.

Doğan, Bakanlık ve Müdürlük olarak en büyük amaçlarının kenti turizm ve kültür değerleri yönünden tanıtmak olduğunu dile getirdi.

Muş'un tarihi açıdan Türkiye'nin en zengin illerinden biri olduğunu ifade eden Doğan, "Bir Malazgirt Savaşı'mız, bir Alparslan'ımız, Anadolu'ya açılan kapımız var. Biz bunların tanıtımını yaptığımız müddetçe yöremize çok turist gelecektir. Turist geldikçe ilimiz zenginleşip kazanç elde edilecektir." dedi.

Malazgirt'in turizme katkı sağlayacak en önemli yerlerden olduğunu vurgulayan Doğan, şunları söyledi:

"Bugün nasıl Çanakkale projesi tamamlandıktan sonra turistlerin akınına uğruyorsa Malazgirt'teki milli park projemiz yapıldıktan sonra ilçeye aynı oranda turist uğrayacağına eminiz. Projenin bitmesini 4 gözle bekliyoruz. Milli parkın yapılması, Malazgirt Kalesi'nin onarılması ve altyapının tamamlanmasıyla Çanakkale'ye ne kadar turist uğruyorsa Malazgirt'e de o kadar turistin uğrayacağına eminiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yapılan bu proje tamamlandığında Malazgirt'in kaderini milli park değiştirecektir."