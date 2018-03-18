Malazgirt’te ‘18 Mart Şehitleri Anma Günü’ törenleri

Muş’un Malazgirt ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Kültür Merkezi’nde devam etti. Malazgirt Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesi tarafından düzenlenen programda, Malazgirt’te şehit düşen Arslan Kulaksız ve Malazgirtli şehitler için hazırlanan slayt gösterimi izleyicilere duygulu anlar yaşattı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için yapılan duaların ardından günün anlam ve önemi belirten konuşmayı Malazgirt Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesi Müdürü Erdal Bozkurt yaptı. Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı tarafından şehit yakınlarına belediye tarafından hazırlanan Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağının hediye edilmesi ile devam eden programda şiirler okunarak, tiyatro gösterisi sunuldu. Programda ayrıca 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi nedeniyle düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, Malazgirt Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Osman Ateş, Malazgirt Cumhuriyet Savcısı Selçuk Sezer, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Karaoğlan, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.