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Malazgirt’te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 16:08 | Son Güncelleme

Muş’un Malazgirt ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü törenle kutlandı.Muş Alparslan Üniversitesi ve Malazgirt Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Muş’un Malazgirt ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü törenle kutlandı.
Muş Alparslan Üniversitesi ve Malazgirt Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi. Kültür Merkezinde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Malazgirt Zaferi ile Çanakkale Zaferi’nin şanlı tarihe altın harflerle yazıldığını söyledi. Konuşmaların ardından ’Biz olmasaydık’ isimli tiyatro oyunu seyircilerden yoğun ilgi gördü.
Programa Malazgirt Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Karaoğlan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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