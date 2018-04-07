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Malazgirt’te meslek lisesi öğrencileri yaşlı ve hasta aileler ile buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 09:18 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor" projesi kapsamında Malazgirtli öğrenciler yaşlı ve hasta aileler ile buluştu.Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor" projesi kapsamında Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu (Sağlık) Lisesi öğrencileri Selçuklu mahallesindeki yaşlı ve hasta aileler ile buluştu.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor" projesi kapsamında Malazgirtli öğrenciler yaşlı ve hasta aileler ile buluştu.
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor" projesi kapsamında Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu (Sağlık) Lisesi öğrencileri Selçuklu mahallesindeki yaşlı ve hasta aileler ile buluştu. Selçuklu Mahallesi muhtarı Fehim Gün, yaşlı ve hasta aileleri belirledikten sonra okul müdürü Dinçer İbek nezaretinde hemşirelik bölümü öğretmen ile öğrenciler Selçuklu Mahallesindeki yaşlı ve hasta aileleri ziyaret ederek, kullandıkları ilaçlar ve sağlıklı beslenme hakkında tavsiyelerde bulundular.
Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu(Sağlık) Lisesi hemşirelik bölümü öğrencileri, seker ve tansiyon hastası Mehmet Nuri Karataş ve ailesini evlerinde ziyaret ettiler. Karataş’ın tansiyonu ölçen öğrenciler, kullandıkları ilaçlar hakkında bilgi alarak, daha iyi tedavi yollarını anlattılar.
Öğrenciler, daha sonra sara hastası olan Tuncay Çevik ve ailesini ziyaret ettiler. Öğrenciler tarafından hastanın tansiyonu bakıldı, gerekli bilgilendirme yapıldı.
Okul Müdürü Dinçer İbek ve hemşirelik bölümü öğretmen ve öğrencileri sırasıyla 80 yaşındaki Mecbure Karataş, Talia Munas ve Besra Nugay’ı ziyaret ederek, ilk yardım sağlık seti hediye etiler.
Hasta ziyaretlerini değerlendiren okul müdürü Dinçer İbek, "Bu proje ile öğrencilerimizin hasta ve yaşlı vatandaşlarımızı birebir görerek, ileriki meslek yaşantılarında çok faydalı bilgi sahibi oldular. Bu proje kapsamında öğrencilerimiz evde staj yapma imkânını yakaladılar. Bu proje çok faydalı oldu öğrencilerimiz için. Öğrencilerimizde merhamet duygusunu geliştirirken, hastası olan ailelerin bir nebze olsun sıkıntılarını gidermeye çalıştılar. Öğrencilerimizin yaşlı ve hasta aile fertlerinden aldığı dua her şeye değer" dedi.

Malazgirt’te meslek lisesi öğrencileri yaşlı ve hasta aileler ile buluştu

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Malazgirt’te meslek lisesi öğrencileri yaşlı ve hasta aileler ile buluştu

Malazgirt’te meslek lisesi öğrencileri yaşlı ve hasta aileler ile buluştu
2 / 6

Malazgirt’te meslek lisesi öğrencileri yaşlı ve hasta aileler ile buluştu

Malazgirt’te meslek lisesi öğrencileri yaşlı ve hasta aileler ile buluştu
3 / 6

Malazgirt’te meslek lisesi öğrencileri yaşlı ve hasta aileler ile buluştu

Malazgirt’te meslek lisesi öğrencileri yaşlı ve hasta aileler ile buluştu
4 / 6

Malazgirt’te meslek lisesi öğrencileri yaşlı ve hasta aileler ile buluştu

Malazgirt’te meslek lisesi öğrencileri yaşlı ve hasta aileler ile buluştu
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Malazgirt’te meslek lisesi öğrencileri yaşlı ve hasta aileler ile buluştu

Malazgirt’te meslek lisesi öğrencileri yaşlı ve hasta aileler ile buluştu
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Malazgirt’te meslek lisesi öğrencileri yaşlı ve hasta aileler ile buluştu

Malazgirt’te meslek lisesi öğrencileri yaşlı ve hasta aileler ile buluştu
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